Na vzhodu države v šole znova vsi učenci, na zahodu zimske počitnice

Po zimskih počitnicah in večmesečnem šolanju na daljavo se v šole vračajo vsi učenci in dijaki zaključnih letnikov z vzhoda države. Medtem pa njihovi sošolci z zahoda države enotedenske zimske počitnice šele začenjajo. Ob ugodnem vremenu in rahljanju ukrepov se bodo številni lahko odpravili tudi na smučišča.

Tako se danes po več kot štirih mesecih šolanja na daljavo znova vračajo k pouku v šoli vsi učenci in dijaki zaključnih letnikov z vzhoda države. Zanje veljajo enaki epidemiološki ukrepi kot za učence prvega triletja, ki se že izobražujejo v šoli. Pouk bo potekal v matičnih učilnicah, v katerih bodo tudi malicali. Za organizacijo kosila morajo šole poskrbeti tako, da bo čim manj mešanja med učenci. icon-expand Tako se po več kot štirih mesecih šolanja na daljavo znova vračajo k pouku v šoli vsi učenci in dijaki zaključnih letnikov z vzhoda države. FOTO: Shutterstock Podaljšano bivanje za učence prvega triletja bo organizirano v matičnem razredu, medtem ko bodo starše četrtošolcev in petošolcev pozvali, naj otroci, če se le da, po pouku odidejo domov. Učencem ni treba nositi zaščitnih mask v razredu, so pa obvezne zunaj razreda. V srednje šole pa se bodo vrnili dijaki zaključnih letnikov srednješolskega izobraževanja ter tisti, ki so vključeni v programe nižjega poklicnega izobraževanja. Šolske prostore in delavnice odpirajo tudi za praktični pouk srednješolcev. Pred današnjo vrnitvijo učencev in nekaterih dijakov v šole vzhodne polovice Slovenije morajo vsi zaposleni v vzgoji in izobraževanju opraviti test na koronavirus. Za en teden pa bodo na šolo pozabili učenci in dijaki osrednjeslovenske, gorenjske, goriške, notranjsko-kraške, obalno-kraške in zasavske regije ter Ribnice, Sodražice, Loškega potoka, Kočevja, Osilnice in Kostela. icon-expand