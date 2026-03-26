Na vzhodu se krepijo padavine, najmočnejši sunki v drugi polovici noči

Portal Meteoinfo Slovenija poroča, da so se nad vzhodno Slovenijo znova začele krepiti padavine, ki naj bi bile po izračunih najobilnejše prav zjutraj. Meja sneženja se bo po njihovih napovedih marsikje spustila do nižin. Agencija RS za okolje (Arso) medtem opozarja, da bodo sunki severnega vetra od četrtka do petka zvečer predvsem v severni Sloveniji in tudi drugod predvsem v višjih legah še vedno presegali hitrost 100 kilometrov na uro, v petek dopoldne pa bodo prehodno sunki burje na Primorskem dosegali hitrost okoli 100 kilometrov na uro.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Najmočnejše sunke vetra ob tem pričakujejo v drugi polovici noči na petek in v petek dopoldne. V petek čez dan bo sicer veter, kot napovedujejo, postopoma slabel, vendar pa pričakujejo, da bodo sunki še vedno presegali opozorilne vrednosti. Proti večeru in v noči na soboto se bo veter postopoma umirjal, najkasneje na vzhodu. Predvidoma bodo najmočnejši sunki predvsem na Bovškem, Tolminskem, na območjih pod Karavankami in Kamniško-Savinjskimi Alpami ter na širšem območju Pohorja, kjer bodo posamezni sunki vetra lahko dosegali tudi hitrost okoli 140 kilometrov na uro.

"Zaradi pričakovanih posledic, kot so padci dreves, odkrivanje streh, motnje v prometu in oskrbi z električno energijo smo za območje severne Slovenije izdali rdečo stopnjo vremenske ogroženosti. Tudi drugod po državi se krajevno lahko pojavijo vetrolomi. Za druge dele države je izdana oranžna stopnja vremenske ogroženosti," sporočajo.

Radarska slika FOTO: Meteoinfo Slovenija