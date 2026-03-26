Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Na vzhodu se krepijo padavine, najmočnejši sunki v drugi polovici noči

Ljubljana, 26. 03. 2026 18.48 pred 38 minutami 2 min branja 5

Avtor:
M.P.
Radarska slika

Nad vzhodno Slovenijo se ponovno krepijo padavine. Te bodo glede na izračune meteoroloških modelov najobilnejše v jutranjem času. Medtem meteorologi Agencije RS za okolje najmočnejše sunke vetra pričakujejo v drugi polovici noči na petek in še v petek dopoldne.

Portal Meteoinfo Slovenija poroča, da so se nad vzhodno Slovenijo znova začele krepiti padavine, ki naj bi bile po izračunih najobilnejše prav zjutraj. Meja sneženja se bo po njihovih napovedih marsikje spustila do nižin.

Agencija RS za okolje (Arso) medtem opozarja, da bodo sunki severnega vetra od četrtka do petka zvečer predvsem v severni Sloveniji in tudi drugod predvsem v višjih legah še vedno presegali hitrost 100 kilometrov na uro, v petek dopoldne pa bodo prehodno sunki burje na Primorskem dosegali hitrost okoli 100 kilometrov na uro.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Najmočnejše sunke vetra ob tem pričakujejo v drugi polovici noči na petek in v petek dopoldne. V petek čez dan bo sicer veter, kot napovedujejo, postopoma slabel, vendar pa pričakujejo, da bodo sunki še vedno presegali opozorilne vrednosti. Proti večeru in v noči na soboto se bo veter postopoma umirjal, najkasneje na vzhodu.

Predvidoma bodo najmočnejši sunki predvsem na Bovškem, Tolminskem, na območjih pod Karavankami in Kamniško-Savinjskimi Alpami ter na širšem območju Pohorja, kjer bodo posamezni sunki vetra lahko dosegali tudi hitrost okoli 140 kilometrov na uro.

Preberi še Zaradi orkanskega vetra izpadi elektrike: 'Poskrbite za svojo varnost'

"Zaradi pričakovanih posledic, kot so padci dreves, odkrivanje streh, motnje v prometu in oskrbi z električno energijo smo za območje severne Slovenije izdali rdečo stopnjo vremenske ogroženosti. Tudi drugod po državi se krajevno lahko pojavijo vetrolomi. Za druge dele države je izdana oranžna stopnja vremenske ogroženosti," sporočajo.

Radarska slika
Radarska slika
FOTO: Meteoinfo Slovenija

Močan veter bo sicer, kot navaja Meteoinfo Slovenija, padavine ponekod sušil, zato debelejše snežne odeje tam ni pričakovati. "Kjer pa bodo padavine dosegle tla, lahko krajevno zapade nekaj centimetrov snega," dodajajo.

Nekoliko višje bo snega bistveno več. Na Pohorju bi do petka zvečer denimo lahko zapadlo še okoli pol metra snega.

Padavine bodo jutri čez dan postopno slabele tudi na vzhodu Slovenije.

vreme sneg veter napoved

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
man1983
26. 03. 2026 19.39
Zgleda kot da st v Sloveniji prvič prisotna veter in sneg in da ju do danes sploh še nikoli ni bilo
Odgovori
-1
0 1
bik123
26. 03. 2026 19.35
se vreme joka..upam da pernatega ne odpihne
Odgovori
+0
2 2
zajfa
26. 03. 2026 19.43
Nč bat, naš Robi, ki prvi po 30 letih dela za delavsko rajo bo še 4 leta skrbel, da bo nam delavcem lepo, vam seronjam na vrhu pa malo manj.
Odgovori
0 0
odpisani zasedli vlado
26. 03. 2026 19.17
Ker so volitve res bile nekako čudne se je še slovenski veter pričel maščevati zato,ker so sprejeli srbo stevanovića v parlament kateri je znan po svojih poštenih dejanjih.
Odgovori
+1
5 4
JAZsemTI
26. 03. 2026 19.31
Vidva sta pa tudi “poklic” zgrešila😏
Odgovori
+3
3 0
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1615