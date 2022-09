Na Webbovi prvi sliki odkrili kopice, ki segajo v čas nastanka vesolja

Teleskop James Webb, ki je bil zgrajen ravno z namenom, da nam bo pomagal pri razumevanju izvora kompleksnosti našega vesolja, izpolnjuje svojo nalogo. Astronomi in astrofiziki so namreč pri analizi njegove prvo javno objavljene fotografije globokega vesolja, ki prikazuje tisoče galaksij, ugotovili, da se je dokopal do najstarejših do sedaj odkritih zvezdnih kopic. "Med gručami zvezd in zvezdnih meglic smo opazili najstarejše in morda ene izmed prvih zvezd v vesolju," so povedali raziskovalci.

Prva Webbova fotografija – in tudi najgloblja in najostrejša fotografija zgodnjega vesolja.

"Webbov prvi globok zajem vesolja ponuja podroben pogled na najzgodnejšo fazo nastajanja zvezd, potrjuje pa tudi neverjetno moč teleskopa", je povedala Lamiya Mowla, raziskovalka na Dunlapovem inštitutu za astronomijo in astrofiziko in soavtorica študije.

Kopice so našli v galaksiji, imenovani Sparkler, ki je oddaljena devet milijard svetlobnih let. Obdaja jo 12 manjših oranžnih pik – zvezdnih kopic, ki se v vesolju pojavijo ali pri nastanku novih zvezd ali pri zelo starih zvezdah, ki so nastale ob začetku galaksije. Znanstveniki so ob pregledu le-teh ugotovili, da je pet od njih kroglastih – starejših in da gre za najstarejše do sedaj opažene.

Bile naj bi tako stare, da segajo v sam začetek vesolja. Različni teleskopi so svoj pogled v Sparklerjevo galaksijo usmerili že večkrat, a teles okoli nje niso mogli izostriti. "Pogled na prve slike in odkrivanje starih kroglastih kopic okoli oddaljenih galaksij je bil neverjeten trenutek, ki s prejšnjo tehnologijo ni bil mogoč," je razlagal soavtor študije Kartheik G. Iyer. Upa tudi, da bo visokozmogljiva Webbova tehnologija spodbudila nadaljnje iskanje podobnih vesoljskih teles.

V tem tednu spremljal tudi trčenje Darta v asteroid

Ugotovitve pa so le zadnji preboj visokozmogljivega teleskopa, ki nam podatke iz vesolje pošilja šele od začetka letošnjega leta. S pomočjo naprednih instrumentov vesoljski teleskop James Webb na svoji zgodovinski misiji preučuje nastanek vesolja vse do 200 milijonov let po velikem poku, kar je za 300 milijonov let več kot njegov predhodnik Hubble.