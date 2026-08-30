Na zadnjo avgustovsko nedeljo gneča na cestah, pred Karavankami zastoj

Na primorski avtocesti zastoji nastajajo med Ljubljano in Dragomerjem ter med Logatcem in Postojno, v obeh primerih v smeri Kopra.

Izvoz Jesenice vzhod je po poročanju prometnoinformacijskega centra iz smeri Ljubljane možen samo za lokalni promet.

Na štajerski avtocesti je gneča pred priključkom Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani ter med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani. Predor Golo Rebro proti Ljubljani zaradi varnosti občasno zapirajo. Zastoji so tudi pred Šentiljem proti Avstriji.

Gneča je tudi na cestah Lucija-Izola, Šmarje-Koper in Lesce-Bled.