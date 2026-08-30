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Slovenija

Na zadnjo avgustovsko nedeljo gneča na cestah, pred Karavankami zastoj

Ljubljana, 30. 08. 2026 10.47 pred 29 minutami 1 min branja 1

Avtor:
STA N.V.
Petkovi zastoji na primorski avtocesti

Promet po državi je na zadnjo nedeljo v avgustu marsikje zgoščen, nastajajo zastoji. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke v smeri Avstrije kolona vozil dolga tri kilometre, predor občasno zapirajo. Na primorski avtocesti promet med Uncem in Postojno proti Kopru poteka samo po levem pasu, čas vožnje se tam podaljša za približno eno uro.

Izvoz Jesenice vzhod je po poročanju prometnoinformacijskega centra iz smeri Ljubljane možen samo za lokalni promet.

Na primorski avtocesti zastoji nastajajo med Ljubljano in Dragomerjem ter med Logatcem in Postojno, v obeh primerih v smeri Kopra.

Petkovi zastoji na primorski avtocesti (slika je simbolična)
Petkovi zastoji na primorski avtocesti (slika je simbolična)
FOTO: Aljoša Kravanja

Na štajerski avtocesti je gneča pred priključkom Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani ter med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani. Predor Golo Rebro proti Ljubljani zaradi varnosti občasno zapirajo. Zastoji so tudi pred Šentiljem proti Avstriji.

Gneča je tudi na cestah Lucija-Izola, Šmarje-Koper in Lesce-Bled.

gneča zastoj avtocesta

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24ur.com Pred predorom Karavanke proti Avstriji večkilometrski zastoj
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kakorkoliže
30. 08. 2026 11.20
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