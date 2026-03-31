Na zahodu bo spet vetrovno, a postopno bo topleje

Ljubljana, 31. 03. 2026 11.11 pred 1 uro 1 min branja 0

N.L.
Vremensko opozorilo

Znova bo vetrovno. Od dopoldneva do noči na sredo bo severni veter v Zgornjem Posočju, pod Karavankami in Kamniško-Savinjskimi Alpami v sunkih krajevno presegal hitrost 70 kilometrov na uro, krepila se bo tudi burja. Arso je že izdal oranžno opozorilo. Konec tedna bo sicer postopno topleje.

Čez dan se bo na Primorskem krepila burja, ki bo od večera do noči na četrtek v sunkih presegala hitrost 100 km/h, opozarjajo na Agenciji za okolje, kjer so do četrtka zjutraj za jugozahod države izdali oranžno opozorilo. Danes opozorilo velja tudi za severozahod države. 

Danes smo se sicer zbudili v hladno jutro. Ob 6. uri je bilo v večjem delu države zjutraj okoli ledišča. Le ob morju je bilo 10 stopinj Celzija.

Temperature ob 6. uri
Temperature ob 6. uri
FOTO: Arso

Postopno bo topleje

Jutri bo na zahodu sončno, drugod bo zmerno do pretežno oblačno. Na jugovzhodu bo lahko padla kakšna kaplja dežja. Pihal bo okrepljen severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 8, v zatišnih legah severne Slovenije okoli 0, najvišje dnevne od 9 do 13, na Primorskem do 17 stopinj Celzija.

V četrtek bo na zahodu delno jasno, drugod pretežno oblačno. Veter bo že nekoliko oslabel. V petek bo sončno. Veter bo še nekoliko oslabel in ponekod ponehal, vreme do velikonočnega petka napovedujejo na Arso. V začetku prihodnjega tedna bi se temperature lahko povzpele tudi do okoli 21 stopinj Celzija.

