Na zahodu bo spet vetrovno, a postopno bo topleje

Čez dan se bo na Primorskem krepila burja, ki bo od večera do noči na četrtek v sunkih presegala hitrost 100 km/h, opozarjajo na Agenciji za okolje, kjer so do četrtka zjutraj za jugozahod države izdali oranžno opozorilo. Danes opozorilo velja tudi za severozahod države.

Danes smo se sicer zbudili v hladno jutro. Ob 6. uri je bilo v večjem delu države zjutraj okoli ledišča. Le ob morju je bilo 10 stopinj Celzija.