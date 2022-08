Na zahodu države bo večinoma suho, drugod občasne padavine

Kontrast med vzhodom in zahodom se bo poznal tudi pri temperaturah. V krajih s padavinami se marsikje ne bo ogrelo niti do 20 stopinj Celzija. Povsem drugače bo na Primorskem, kjer se bo ob šibki burji živo srebro približalo 30 stopinjam Celzija.

Na obrobju vpliva višinskega ciklona bo danes k nam dotekal razmeroma hladen in vlažen zrak. Štajersko in Prekmurje so že zgodaj zjutraj zajele manjše padavine, ki se bodo do sredine dneva razširile tudi nad osrednjo in jugovzhodno Slovenijo. Na zahodu Slovenije bo danes ostalo večinoma suho, možna bodo tudi krajša obdobja sončnega vremena.

Druga polovica tedna bolj sončna, a s popoldanskimi krajevnimi nevihtami

V nadaljevanju tedna se bo višinski ciklon pomikal proti jugovzhodu celine in s tem izgubljal vpliv na vreme pri nas. Ponoči in jutri dopoldne bo v vzhodni in osrednji Sloveniji še padlo nekaj dežja, nato pa se bo k nam od zahoda začel širiti toplejši in bolj suh zrak. Druga polovica tedna nam bo tako prinesla več sončnega vremena, a bodo ob popoldnevih še nastajale krajevne plohe in nevihte.

Temperature se bodo približale 30 stopinjam Celzija, na Primorskem pa bodo to mejo tudi presegle. Na Goriškem se bo lahko v četrtek ogrelo tudi do 34 stopinj Celzija. Do nove izrazitejše spremembe vremena in ohladitve bi lahko prišlo ob koncu meseca, a je ta napoved še zelo nezanesljiva.

Spremembe v vremenskih napovedih: meteorološkim modelom težave povzroča višinski ciklon

Verjetno ste opazili, da se je vremenska napoved v zadnjih dneh zelo spreminjala. Še v prvi polovici preteklega tedna je kazalo, da bomo imeli sončno soboto in nedeljo. A bolj kot se je bližal konec tedna, bolj jasno je postajalo, da se oblakom in krajevnim padavinam ne bo mogoče povsem izogniti. Nekateri izračuni meteoroloških modelov so v petek in soboto celo kazali, da bi lahko na severovzhodu Slovenije do torka zjutraj lokalno padlo več kot sto litrov dežja na kvadratni meter, kar bi bilo po daljšem sušnem obdobju zelo dobrodošlo, a hkrati bi velika količina dežja v tako kratkem času lahko povzročala tudi škodo. Včerajšnji izračuni so nato pričakovano količino padavin vendarle precej zmanjšali.