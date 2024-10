Na zahodu in jugu države obilne padavine, verjetna razlivanja rek

Agencija RS za okolje (Arso) je od danes opoldne do noči na četrtek izdala oranžno opozorilo zaradi padavin v zahodni, južni in osrednji Sloveniji. V zahodni in južni Sloveniji pričakujejo od 60 do 100 milimetrov padavin, krajevno lahko tudi več.

Krka in njeni pritoki bodo ob današnjih intenzivnih padavinah začeli naraščati. V četrtek se bo zaradi ponovne okrepitve padavin in povečane predhodne vodnatosti naraščanje rek v porečju Krke nadaljevalo. V četrtek popoldne in v noči na petek bodo reke poplavljale na območjih pogostih poplav.

Vodnatost rek po Sloveniji je trenutno večinoma srednja. Veliko vodnatost ohranja Mura, reke v Prekmurju, na Vipavskem in manjše reke v porečju Krke pa so upadle do male vodnatosti. Pretoki rek so ustaljeni ali pa se počasi zmanjšujejo, le posamezne manjše reke na zahodu države so že začele naraščati. Čez dan se bo naraščanje rek razširilo na večji del države.