Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Na zahodu nevihte z močnejšimi nalivi

Ljubljana, 25. 08. 2026 17.28 pred 19 minutami 1 min branja 1

Avtor:
N.L.
Letališče Portorož

Ponekod v zahodni Sloveniji se pojavljajo nevihte z močnejšimi nalivi. Glede na radarske meritve se nevihte z nalivi pojavljajo tudi v Slovenski Istri. Do večera bodo še možne nevihte, potem pa se bo ozračje umirilo, napovedujejo na Agenciji za okolje.

Po sončnem ponedeljku je že torkovo jutro postreglo z nekaj dežja. Popoldne so se nove padavine najprej pojavile na zahodu države. "Meteorološka postaja Blegoš je od 16.00 do 16.30 izmerila 27 mm padavin," so sporočili z Arsa.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Do večera se bodo še pojavljale krajevne plohe in posamezne nevihte, ki bodo pogostejše v zahodni in osrednji Sloveniji. Ponoči se bo ozračje umirilo. Po nižinah v notranjosti bo do jutra nastala megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 20 C.

Sreda bo večinoma sončna, čez dan bo nad hribi nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija.

V soboto se bo osvežilo

V četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče. Pihal bo jugozahodni veter. V soboto bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, možne bodo krajevne plohe in nevihte. Osvežilo se bo.

vreme Arso nevihte nalivi vremenska napoved

Kerinov Grm z 12 požari v treh mesecih, območje za zdaj še ne bo tvegano

'Povezava lesne industrije in turizma je lahko zmagovalna kombinacija'

24ur.com Oranžno opozorilo: na zahodu možne močne nevihte in nalivi
24ur.com Močan nevihtni sistem na zahodu, nevihte s točo tudi na Štajerskem
24ur.com Nevihte že zajele dele Slovenije
24ur.com V večjem delu Slovenije ozračje nestabilno, možni so nalivi s točo
24ur.com Zvečer še možni nalivi, nato prihaja razjasnitev
24ur.com Fronta že prešla vzhod države, na severu še možne nevihte z nalivi
24ur.com Ponekod nevihte, deževalo bo vse do sobote
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
travc
25. 08. 2026 17.49
Zemlja in reke so potrebovala dež seveda pa ne toče.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Kot otrok je ilegalno prodajala sadje – danes ima milijone in pomaga drugim
Kaj storiti, če otrok pri dveh letih še ne govori?
Kaj storiti, če otrok pri dveh letih še ne govori?
Dva para o tem, ali obstaja popoln čas za odločitev o otroku
Dva para o tem, ali obstaja popoln čas za odločitev o otroku
Kdo je lepotica, s katero je Ruben Van Gucht dobil hčerko?
Kdo je lepotica, s katero je Ruben Van Gucht dobil hčerko?
zadovoljna
Portal
Dopust brez načrtovanja, hitenja in skrbi? Tunizija ponuja recept za oddih v dvoje
Vse oči so bile uprte v njena stopala
Vse oči so bile uprte v njena stopala
Lepotni trend iz frizerskih salonov, ki ruši desetletja stara lepotna pravila in osvaja vse več žensk
Lepotni trend iz frizerskih salonov, ki ruši desetletja stara lepotna pravila in osvaja vse več žensk
Ženske, ki po 50. letu cvetijo, imajo teh 7 skupnih navad
Ženske, ki po 50. letu cvetijo, imajo teh 7 skupnih navad
vizita
Portal
Nihče, razen nje, nima takšne diagnoze
Zaradi spodletele operacije je odšel od doma, pomagali so mu zdravniki v tuji državi
Zaradi spodletele operacije je odšel od doma, pomagali so mu zdravniki v tuji državi
Koliko stresa nosimo v črevesju
Koliko stresa nosimo v črevesju
Joe Biden v bitki z rakom: 'Izkoristiva vsak skupni trenutek'
Joe Biden v bitki z rakom: 'Izkoristiva vsak skupni trenutek'
cekin
Portal
Bizaren trik z gotovino in aluminijasto folijo: deluje ali gre le za še en spletni mit?
Zakaj ljudje skrivajo denar pred partnerjem? Vsak tretji priznava finančne skrivnosti
Zakaj ljudje skrivajo denar pred partnerjem? Vsak tretji priznava finančne skrivnosti
Zaradi te hrane lahko na službenem kosilu hitro naredite slab vtis
Zaradi te hrane lahko na službenem kosilu hitro naredite slab vtis
Sindikati pozivajo k izrabi dopusta za spremstvo prvošolčka
Sindikati pozivajo k izrabi dopusta za spremstvo prvošolčka
moskisvet
Portal
Lindsey Vonn v Rogličevem dresu: njen naslednji korak po hudi poškodbi
Vozil je samo 13 km/h. Policist ga je lovil s kolesom in mu napisal kazen
Vozil je samo 13 km/h. Policist ga je lovil s kolesom in mu napisal kazen
Bila je seks simbol Jugoslavije: pri 64 letih še vedno navdušuje
Bila je seks simbol Jugoslavije: pri 64 letih še vedno navdušuje
Nenaden strah pred vožnjo – zakaj se pojavi in kako ga premagati?
Nenaden strah pred vožnjo – zakaj se pojavi in kako ga premagati?
dominvrt
Portal
Pokukajte v dom Julie Roberts: tako je videti brezčasni 'old money' slog, ki osvaja ljubitelje notranjega oblikovanja
Lahko prihranite več kot 4.000 evrov, če se odločite za menjavo peči
Lahko prihranite več kot 4.000 evrov, če se odločite za menjavo peči
Ena od najbolj hvaležnih vrtnin: ob pravilni negi daje pridelek več mesecev
Ena od najbolj hvaležnih vrtnin: ob pravilni negi daje pridelek več mesecev
Po dopustu: Kako ohraniti čudovite spomine in se izogniti navlaki
Po dopustu: Kako ohraniti čudovite spomine in se izogniti navlaki
okusno
Portal
Če imate doma jajčevce, poskusite to: preprosta jed, ki nasiti za več ur
Deževen poletni dan kliče po enolončnici: 5 odličnih receptov, ki pogrejejo in nasitijo
Deževen poletni dan kliče po enolončnici: 5 odličnih receptov, ki pogrejejo in nasitijo
Ne marate teksture priljubljenega sira? Ta preprost trik ga spremeni v kremast namaz
Ne marate teksture priljubljenega sira? Ta preprost trik ga spremeni v kremast namaz
Najboljši recept za domačo paradižnikovo mezgo
Najboljši recept za domačo paradižnikovo mezgo
voyo
Portal
Prekrokana noč 2
Živalska patrulja
Živalska patrulja
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Masterchef Slovenija S12
Masterchef Slovenija S12
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1907