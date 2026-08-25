Na zahodu nevihte z močnejšimi nalivi

Po sončnem ponedeljku je že torkovo jutro postreglo z nekaj dežja. Popoldne so se nove padavine najprej pojavile na zahodu države. "Meteorološka postaja Blegoš je od 16.00 do 16.30 izmerila 27 mm padavin," so sporočili z Arsa.

Do večera se bodo še pojavljale krajevne plohe in posamezne nevihte, ki bodo pogostejše v zahodni in osrednji Sloveniji. Ponoči se bo ozračje umirilo. Po nižinah v notranjosti bo do jutra nastala megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 20 C.

Sreda bo večinoma sončna, čez dan bo nad hribi nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija.