Na zahodu obilne padavine: poplavljene ceste, plaz zaprl glavno prometnico

Vpliv jugozahodnega vetra pred prehodom vremenske fronte je ponoči v pasu od Goriških brd proti Tolminu prinesel obilne padavine. V 12 urah je na območju padlo več kot 100 mm padavin, največ na Voglu (121 mm) in v Tolminu (115 mm). Zaradi večje količine dežja je na Severnem Primorskem poplavljenih več cest, sprožilo pa se je tudi nekaj zemeljskih plazov. Trenutno je zaprta glavna cesta med Novo Gorico in Tolminom pri hidroelektrarni v Ajbi.

Kot poroča Prometno-informacijski center, je zaradi večje količine dežja splošna nevarnost zemeljskih plazov in poplavljenih vozišč na območju Goriških brd ter na cestah na območju med Novo Gorico in Tolminom. Zaradi poplavljenega cestišča je trenutno zaprta regionalna cesta Dobrovo-Neblo. Zaradi večje količine vode na vozišču je promet oviran tudi na primorski avtocesti med Kastelcem in Črnim Kalom v smeri Kopra.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Zaradi zemeljskega plazu je glavna cesta Nova Gorica–Tolmin v Ajbi pri hidroelektrarni zaprta. Na regionalni cesti Solkan-Gonjače je medtem zaradi zemeljskega plazu promet urejen izmenično enosmerno med Kojskim in Gonjačami. Kot poroča Arso, se padavine zdaj širijo nad vso Slovenijo, ob morju se pojavljajo tudi nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 17 stopinj Celzija.

Ponedeljek bo deževen. FOTO: Bobo icon-expand