Slovenija

Na zahodu obilne padavine: poplavljene ceste, plaz zaprl glavno prometnico

Nova Gorica, 17. 11. 2025 08.36 | Posodobljeno pred 14 minutami

Vpliv jugozahodnega vetra pred prehodom vremenske fronte je ponoči v pasu od Goriških brd proti Tolminu prinesel obilne padavine. V 12 urah je na območju padlo več kot 100 mm padavin, največ na Voglu (121 mm) in v Tolminu (115 mm). Zaradi večje količine dežja je na Severnem Primorskem poplavljenih več cest, sprožilo pa se je tudi nekaj zemeljskih plazov. Trenutno je zaprta glavna cesta med Novo Gorico in Tolminom pri hidroelektrarni v Ajbi.

Kot poroča Prometno-informacijski center, je zaradi večje količine dežja splošna nevarnost zemeljskih plazov in poplavljenih vozišč na območju Goriških brd ter na cestah na območju med Novo Gorico in Tolminom.

Zaradi poplavljenega cestišča je trenutno zaprta regionalna cesta Dobrovo-Neblo. Zaradi večje količine vode na vozišču je promet oviran tudi na primorski avtocesti med Kastelcem in Črnim Kalom v smeri Kopra. 

Zaradi zemeljskega plazu je glavna cesta Nova Gorica–Tolmin v Ajbi pri hidroelektrarni zaprta. Na regionalni cesti Solkan-Gonjače je medtem zaradi zemeljskega plazu promet urejen izmenično enosmerno med Kojskim in Gonjačami. 

Kot poroča Arso, se padavine zdaj širijo nad vso Slovenijo, ob morju se pojavljajo tudi nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 17 stopinj Celzija. 

Ponedeljek bo deževen.
Ponedeljek bo deževen. FOTO: Bobo

Ponoči nas bo od severa prešla hladna fronta, ob kateri se bodo padavine ponovno okrepile in razširile nad vso Slovenijo. Ob tem bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem pa zmerna burja. Meja sneženja se bo ponoči spuščala in bi se lahko ob močni intenziteti padavin in šibkem vetru spustila tudi do nižin. Največja verjetnost za sneg po nižinah je predvsem na Notranjskem in na Kočevskem.

Jutranje temperature bodo od 0 do 3, v alpskih dolinah malo pod 0. Do torkovega jutra bodo padavine od severa ponehale. 

Čez dan se bo delno zjasnilo, več oblačnosti pa bo ostalo na jugovzhodu. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri do 12 stopinj Celzija. 

padavine vreme vremenska napoved
