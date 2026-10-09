Na zahodu obilne padavine: zalivalo objekte, v vodi obstalo več vozil

Kot v svojem poročilu navaja Uprava RS za zaščito in reševanje, so hitro naraščajoči vodotoki ponekod poplavljali ceste, zaradi česar je v visoki vodi obstalo več vozil.

Zaradi podorov zemljine in zemeljskih plazov so bile ceste v občinah Komen in Ajdovščina neprevozne. Največ dogodkov so zabeležili na območju Regijskega centra za obveščanje Nova Gorica, in sicer 38, ter na območju Regijskega centra Postojna, kjer so zabeležili 17 dogodkov.

Gasilci iz 15 poklicnih in prostovoljnih gasilskih enot so prečrpavali vodo, reševali ujete osebe iz vozil, ogrožene lokacije varovali s protipoplavnimi vrečami, odstranjevali podore zemljine in izvajali druge nujne ukrepe.

Občina Ajdovščina je zvečer sporočila, da je celodnevno deževje, ki mu je pozno popoldne sledil še hud naliv, povzročilo kar nekaj nevšečnosti, predvsem na območju Gaberij in Budanj.