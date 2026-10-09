Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Na zahodu obilne padavine: zalivalo objekte, v vodi obstalo več vozil

Ljubljana, 09. 10. 2026 06.20 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
M.S.
Močno deževje v Ajdovščini

Jugozahodni del države, predvsem območje med Krasom in Idrijsko-Cerkljanskim hribovjem, je zvečer zajel pas izrazito močnih padavin. Meteorna voda je zalivala stanovanjske, kmetijske, šolske in druge objekte.

Kot v svojem poročilu navaja Uprava RS za zaščito in reševanje, so hitro naraščajoči vodotoki ponekod poplavljali ceste, zaradi česar je v visoki vodi obstalo več vozil. 

Zaradi podorov zemljine in zemeljskih plazov so bile ceste v občinah Komen in Ajdovščina neprevozne. Največ dogodkov so zabeležili na območju Regijskega centra za obveščanje Nova Gorica, in sicer 38, ter na območju Regijskega centra Postojna, kjer so zabeležili 17 dogodkov. 

Gasilci iz 15 poklicnih in prostovoljnih gasilskih enot so prečrpavali vodo, reševali ujete osebe iz vozil, ogrožene lokacije varovali s protipoplavnimi vrečami, odstranjevali podore zemljine in izvajali druge nujne ukrepe.

Občina Ajdovščina je zvečer sporočila, da je celodnevno deževje, ki mu je pozno popoldne sledil še hud naliv, povzročilo kar nekaj nevšečnosti, predvsem na območju Gaberij in Budanj. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po prvih podatkih je na tem območju padlo 200 litrov dežja. Narasli so vodotoki, meteorna voda je zalivala hiše, nekaj avtomobilov je ostalo ujetih v narasli vodi. Gasilci so imeli tudi nekaj dela s podrtimi drevesi, ki so padla na avtomobile. Največ dela so imeli v Gaberjah in Budanjah, na nekaj intervencij pa so odhiteli tudi v Ajdovščino. Skupno so opravili 24 intervencij. Poškodovanih ni bilo.

Štab Civilne zaščite Občine Ajdovščina si bo danes ponovno ogledal posledice deževja. Občane ob tem opozarjajo, naj bodo na cestah previdni, saj so lahko poplavljene oziroma zasute z zemljino in kamenjem.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
vreme neurje padavine

Politična policija ali sistem, ki omogoča učinkovite preiskave?

24ur.com Meteorna voda poplavila več objektov, sredi poplavljene ceste obstalo vozilo
24ur.com Na jugozahodu države močnejše nevihte: zaliti objekti, podori kamenja
24ur.com Meteorna voda poplavila hiše, garaže, vrtec, sprožili so se trije plazovi
24ur.com V Brodu na Kolpi 'apokaliptični prizori', ceste zaprte, vasi odrezane
24ur.com Odtrgalo cesto na Črnivec, razlivajo se lahko manjše reke
24ur.com Močni nalivi: poplavljena cestišča in podvozi, številne intervencije
24ur.com Ponekod toča, v Velenju hud naliv: poplavilo garažo nakupovalnega centra
Priporoča
  • naslovnica
  • Akustični panel Quanti
  • Regal za velike obremenitve
  • Makita set orodij
  • Kaminska peč Theia
  • Konvektorski grelec
  • Kaminska peč Thalia
  • Vrtna lopa Oulu Dark
  • Lesni peleti A1
  • Delavniški voziček
  • Akumulatorski puhalnik
  • Kompaktni radiator
  • Finska savna Luxor 1
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Ne pozabite na ta izlet čez mejo: za krompirjeve počitnice doživite nepozabno zabavo
6 znakov depresije pri očetih, ki jih zlahka spregledamo
6 znakov depresije pri očetih, ki jih zlahka spregledamo
Prvo trimesečje nosečnosti: kaj jesti, ko se razvija vaš dojenček
Prvo trimesečje nosečnosti: kaj jesti, ko se razvija vaš dojenček
Hčerka Halle Berry stopila v bran mami: "Nikoli nisem videla, da bi bila nasilna do Macea"
Hčerka Halle Berry stopila v bran mami: "Nikoli nisem videla, da bi bila nasilna do Macea"
zadovoljna
Portal
Pri 65 letih je zasenčila mnogo mlajše: vsi govorijo o njenem videzu
Dnevni horoskop: Strelce čaka zanimivo srečanje, dvojčke pa živahen dan
Dnevni horoskop: Strelce čaka zanimivo srečanje, dvojčke pa živahen dan
Zakaj je koža jeseni bolj suha? To napako dela veliko žensk
Zakaj je koža jeseni bolj suha? To napako dela veliko žensk
Najlepši jesenski plašči, ki jih boste želele nositi takoj
Najlepši jesenski plašči, ki jih boste želele nositi takoj
vizita
Portal
Vas mučijo neredne menstruacije? Preverite, ali je kriva ščitnica
Kako prepoznati pomanjkanje B12 in katera živila vključiti v prehrano
Kako prepoznati pomanjkanje B12 in katera živila vključiti v prehrano
Najboljše vaje za zdravje srca morda niso tiste, ki jih pričakujete
Najboljše vaje za zdravje srca morda niso tiste, ki jih pričakujete
Ko se dnevi krajšajo, ne pozabite na vitamin D in živila, ki ga vsebujejo
Ko se dnevi krajšajo, ne pozabite na vitamin D in živila, ki ga vsebujejo
cekin
Portal
On brez šole, ona z doktoratom: Novak in Jelena Đoković zgradila skupni imperij
Za ta dva znaka naj bi bili zadnji meseci leta še posebej ugodni
Za ta dva znaka naj bi bili zadnji meseci leta še posebej ugodni
Znano, kdaj upokojenci prejmejo zimski dodatek
Znano, kdaj upokojenci prejmejo zimski dodatek
Starejši od 50 let: v teh poklicih imate več možnosti za zaposlitev, kot si mislite
Starejši od 50 let: v teh poklicih imate več možnosti za zaposlitev, kot si mislite
moskisvet
Portal
Vroči prizor je imel neprijetno posledico za Sharon Stone
Ta nenavaden strah lahko človeku popolnoma spremeni vsakdanje življenje
Ta nenavaden strah lahko človeku popolnoma spremeni vsakdanje življenje
Končala je zvezo, ki jo je izčrpavala – in končno postavila sebe na prvo mesto
Končala je zvezo, ki jo je izčrpavala – in končno postavila sebe na prvo mesto
Slovenec pri 71 letih preplaval 11,5 km dolgo pot okoli Golega otoka
Slovenec pri 71 letih preplaval 11,5 km dolgo pot okoli Golega otoka
dominvrt
Portal
Če vas prah spravlja ob živce, naredite to še danes
Ne zamudite: če želite spomladi vrt poln cvetja, morate to narediti zdaj
Ne zamudite: če želite spomladi vrt poln cvetja, morate to narediti zdaj
Meteorologi svarijo: prihaja eden najmočnejših El Ninov doslej, posledice bomo občutili vsi
Meteorologi svarijo: prihaja eden najmočnejših El Ninov doslej, posledice bomo občutili vsi
Angelina zapušča Hollywood, svoj neverjetni dvorec je prodala Madonni
Angelina zapušča Hollywood, svoj neverjetni dvorec je prodala Madonni
okusno
Portal
Ian z jedjo tako navdušil sodnike, da so mu namenili oceno 20 od 10
Buča ni samo za juho: 7 slanih receptov za jesenski vikend
Buča ni samo za juho: 7 slanih receptov za jesenski vikend
Hitri Gonzalez: sočno čokoladno pecivo, ki spominja na čupavce
Hitri Gonzalez: sočno čokoladno pecivo, ki spominja na čupavce
Tadej navdušil s popolno klasiko: 'Mater, je dober!'
Tadej navdušil s popolno klasiko: 'Mater, je dober!'
voyo
Portal
Adamova jabolka
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
Totalna štala
Totalna štala
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2002