Na zahodu obilne padavine: zalivalo objekte, v vodi obstalo več vozil

Kot v svojem poročilu navaja Uprava RS za zaščito in reševanje, so hitro naraščajoči vodotoki ponekod poplavljali ceste, zaradi česar je v visoki vodi obstalo več vozil.
Zaradi podorov zemljine in zemeljskih plazov so bile ceste v občinah Komen in Ajdovščina neprevozne. Največ dogodkov so zabeležili na območju Regijskega centra za obveščanje Nova Gorica, in sicer 38, ter na območju Regijskega centra Postojna, kjer so zabeležili 17 dogodkov.
Gasilci iz 15 poklicnih in prostovoljnih gasilskih enot so prečrpavali vodo, reševali ujete osebe iz vozil, ogrožene lokacije varovali s protipoplavnimi vrečami, odstranjevali podore zemljine in izvajali druge nujne ukrepe.
Občina Ajdovščina je zvečer sporočila, da je celodnevno deževje, ki mu je pozno popoldne sledil še hud naliv, povzročilo kar nekaj nevšečnosti, predvsem na območju Gaberij in Budanj.
Po prvih podatkih je na tem območju padlo 200 litrov dežja. Narasli so vodotoki, meteorna voda je zalivala hiše, nekaj avtomobilov je ostalo ujetih v narasli vodi. Gasilci so imeli tudi nekaj dela s podrtimi drevesi, ki so padla na avtomobile. Največ dela so imeli v Gaberjah in Budanjah, na nekaj intervencij pa so odhiteli tudi v Ajdovščino. Skupno so opravili 24 intervencij. Poškodovanih ni bilo.
Štab Civilne zaščite Občine Ajdovščina si bo danes ponovno ogledal posledice deževja. Občane ob tem opozarjajo, naj bodo na cestah previdni, saj so lahko poplavljene oziroma zasute z zemljino in kamenjem.
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