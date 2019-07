Na zahodu se je razbesnelo močno neurje s točo

Vroče in soparno ozračje nad Slovenijo povzroča nastanek številnih ploh in neviht, ki so marsikje na zahodu države prerasle v neurja. V prihodnjih urah se bodo plohe in nevihte množile ter prešle večji del države. Ob tem pričakujemo močnejše nalive, sunke vetra in točo.

Je tudi pri vas divjalo neurje? Svoje fotografije in video posnetke nam lahko pošljete na vreme@pop-tv.si Obsežen nevihtni sistem, ki ga spremljajo močni nalivi, sunki vetra in lokalno tudi toča, se je po 14. uri izoblikoval nad zahodno Slovenijo in se le počasi širi proti vzhodu. Prometno informacijski center vse vozike poziva, da naj ne ustavljajo pod nadvozi in v predorih. Promet je na območjih, kjer so se razbesnela neurja, močno upočasnjen. Radraska slika padavin ob 15. uri in 30 minut. FOTO: ARSO V prihodnjih urah se bo nevihtna aktivnost stopnjevala. Nevihte se bodo ob vse izrazitejšem jugozahodnem vetru začele širiti tudi nad osrednjo in severno Slovenijo. Največ možnosti za neurja bo v prihodnjih urah na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju ter tudi na Gorenjskem, Notranjskem in v osrednji Sloveniji. Tudi nedelja bo vremensko zelo nestabilna, saj bomo prišli pod vpliv ciklona s hladno fronto. Že zgodaj zjutraj se bodo nad toplim Jadranskim morjem prožile nevihte, ki se bodo nato skozi ves dan v obliki pasov ali nevihtnih linij pomikale nad Slovenijo, vmes pa bodo tudi obdobja brez padavin. Ob nevihtah lahko pričakujemo močnejše in dolgotrajnejše nalive ter sunke vetra, medtem ko je toča manj verjetna. Zaradi predvidenih obilnejših nalivov Agencija RS za okolje že opozarja pred morebitnimi težavami z meteornimi vodami in hudourniškimi vodotoki, ki se lahko pojavijo po vsej državi. Pestro vremensko dogajanje bo s seboj prineslo tudi občutno nižje temperature. V večjem delu države bomo jutri izmerili le malo nad 20 stopinj Celzija. Nekoliko topleje bo na Primorskem in na severovzhodu, kjer se bo ogrelo do okoli 25 stopinj Celzija. Kako prepoznamo, da se nam približuje neurje? Nastanek nevihtnih oblakov povzroča močna nestabilnost ozračja, ki je posledica približevanja obsežne vremenske fronte. Nevihte se zaradi vetra v višinah povezujejo v večje sisteme, tako imenovane linije, ki jih pogosto spremlja močan nevihtni piš. Na bližajoče se neurje z močnim vetrom opozarja podolgovat in nizek oblak, pod katerim se vleče padavinska zavesa. Če je ta zavesa zelenkaste barve, lahko pričakujemo točo.