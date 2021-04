Na žalski fontani piv lani prodali polovico manj piva

Na žalski fontani piv so lani prodali 23.400 vrčkov piva, medtem ko so od odprtja leta 2016 na letni ravni prodali od 40.000 do 50.000 vrčkov. Upad prodaje je posledica epidemije. A če bodo letos ponovili lansko prodajo, bodo z obiskom zadovoljni.

Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec (ZKŠT) je v letošnji, šesti sezoni, ki se je začela minulo soboto, pripravil nekaj novosti. Letos se bo tako na fontani piv predstavilo 27 slovenskih craft pivovarjev, ki varijo piva s slovenskim hmeljem. Fontana je tako po oceni direktorja žalskega ZKŠT Boštjana Štrajharja stična točka slovenskih craft pivovarjev. V vseh letih od otvoritve se je na njej predstavilo že več kot 50 mikropivovarn, skupno pa je bilo prodanih več kot 213.000 vrčkov piva. Za vse obiskovalce Žalca in Spodnje Savinjske doline pa so letos pripravili posebno turistično transverzalo z desetimi točkami. S štirimi zbranimi žigi, ki jih bodo izletniki pridobili na turistično-gostinskih lokacijah transverzale, bo možno na fontani piv dobiti brezplačen vrček piva. Kot je dejal Štrajhar, želijo tako spodbuditi obiskovalce, da obiščejo Žalec in Spodnjo Savinjsko dolino, ki ima med drugim tudi več kot 150 kilometrov označenih kolesarskih poti. Fontana piv Zeleno zlato v Žalcu Izpostavil je tudi, da bodo junija na fontani piv pripravili izbor najboljših slovenskih craft piv in tako ustvarili platformo za promocijo vrhunskih produktov slovenskih mikropivovarn. Izbor naj bi postal tradicionalen dogodek."Namen dogodka je proslaviti kakovost in bogato tradicijo mikropivovarstva v državi ter ponuditi odskočno desko za promocijo butičnih proizvajalcev piva. Hkrati gre za promocijski vidik panoge, saj je zaradi zaprtja gostinskih lokalov v zadnjih mesecih utrpela hude izgube,"pravi Štrajhar. V prvem izboru bodo na prireditvi Naj piva Slovenije 2021 podelili priznanja za piva dobre kakovosti Gospodarske zbornice Slovenije oz. zbornice kmetijskih in živilskih podjetij. Piva bo ocenjeval Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije. Poleg tega bodo podelili priznanja za piva po izboru novinarjev ter piva po izboru pivoljubcev. Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec pa bo z zmagovalcem po izboru novinarjev in pivoljubcev sklenil terminsko pogodbo za odkup piva in njegovo točenje na fontani v naslednji sezoni. Glavni razlog za pripravo omenjenega projekta je nuja, da v letu, ko se mikropivovarji soočajo z najtežjo krizo, odkar obstaja panoga, dobijo možnost za medijsko promocijo. Po besedah Štrajharja bodo v določenem časovnem obdobju omogočili, da gostje prinesejo na fontano svoj fontanski vrček, v katerem bodo lahko za ugodnejšo ceno degustirali pivo. Pri fontani piv pa bo 10. junija tudi start druge etape kolesarske dirke po Sloveniji.