Na zaslišanju pred parlamentarno komisijo tokrat pričakujejo Šabedra

Po besedah predsednice komisije Suzane Lep Šimenko (SDS) Šabeder vabila takrat ni prevzel, zato je napovedala, da ga bo komisija povabila na eno od prihodnjih sej. Vabilo so mu glede na napovedi tokrat skušali vročiti s pomočjo detektiva.

Obdobje parlamentarne preiskave, sklicane na zahtevo koalicije, sega do 1. februarja 2020, ko je vlado še vodil predsednik LMŠ Marjan Šarec, zdravstveni resor pa Šabeder. Epidemijo je zaradi širjenja novega koronavirusa 12. marca razglasil ravno slednji, vlada Janeza Janše pa je nastopila naslednji dan. Z razglasitvijo epidemije so aktivirali državni načrt za ukrepanje ob pojavu epidemije.

Namen komisije je med drugim ugotoviti morebitno politično odgovornost nosilcev javnih funkcij za gospodarnost in pravočasnost nabav naročil osebne zaščitne in kritične medicinske opreme, za sprejete ukrepe pred in v času epidemije. Trenutna vlada namreč trdi, da so jim predhodniki pod vodstvom Šarca pustili prazna skladišča.