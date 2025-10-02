Novogoriški policist grožnje sodelavki zanika, priznal pa neprimerne besede

3. januarja letos smo kot prvi razkrili, da naj bi bila ena od novogoriških policistk več let žrtev trpinčenja sodelavca policista, o čemer sta v javnosti spregovorila njena kolega.

Da se ji maščuje, kar tudi sama večkrat pove, je za oddajo 24UR dejal eden od njenih sodelavcev. Drugi pa, da si o tem ne upajo govoriti – "ker jih je strah, da se bo maščeval tudi njim". O tem naj bi se prav tako bali obvestiti vodstvo.

Šikaniranja naj bi se začela po tem, ko je policistka nadrejenim naznanila, da je želel policist Rok Prelaz vplivati na postopek, ko je ustavila njegovega tasta. Na današnjem sojenju smo lahko slišali, da jo je policist odtlej večkrat žalil, o njej širil laži, namenoma trčil vanjo na stopnišču ali parkiral preblizu njenemu avtomobilu. Med službenim časom pa naj bi ji nazadnje rekel, da boljše, da se ne usede v avtomobil, ker bi jo ubil.

Policist je sicer obtožen šikaniranja na delovnem mestu. "Je ena izmed izvršitvenih oblik neke vrste omemba, ampak tam ne gre za grožnjo z neposrednim napadom na življenje in telo, kot smo danes lahko slišali," medtem pravi njegov zagovornik Edvard Ermenc.

Novogoriški policist sicer trdi, da je policistki dejal, da bi se raje ubil, kot da se usede v njen avtomobil.

Zanika tudi, da bi drugi policistki februarja letos zgodaj zjutraj na bencinskem servisu v Rožni Dolini s kretnjo roke nakazal strel pištole v glavo. 28-letna štajerska policistka je grožnjo takoj prijavila in je odtlej na bolniški odsotnosti. Prelaz trdi, da se je peljal mimo nje, vendar te grozeče kretnje ni pokazal in da naj bi ga prijavila zato, da bi jo premestili na delovno mesto bližje domu.

"Predvidene so še številne priče in potem bomo videli, katere od teh obtožb so utemeljene," dodaja Ermenc.

Oba obtožna predloga: zaradi šikaniranja in groženj je vložilo Specializirano državno tožilstvo, policistki pa sta bili v sodni dvorani vidno psihično strti.

Sojenje se bo nadaljevalo sredi novembra.