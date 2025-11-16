Na zdravljenje v Slovenijo prispela skupina sedmih palestinskih otrok

Otroci nujno potrebujejo zdravljenje, "ki ga zaradi popolnega opustošenja zdravstvenega sistema, povzročenega v strahotni genocidni vojni, v Gazi ni mogoče zagotoviti," je zapisala predsednica uprave ustanove Mojca Seliškar Toš.

Dodala je, da bodo stroške celotnega medicinskega programa, namestitev in bivanja skupine v celoti pokrili s pomočjo mednarodnih donatorjev. Projekt ne obremenjuje slovenskega zdravstvenega sistema niti državnega proračuna.

Seliškar Toš je izpostavila, da te misije ne bi mogli izvesti brez finančne podpore Alžirije, za kar se je zahvalila alžirskemu predsedniku Abdelmadjidu Tebbouneju. Dogovor, ki je omogočil to misijo, je bil dosežen na srečanju pri premierju Robertu Golobu v okviru uradnega obiska alžirskega predsednika v Sloveniji maja letos, je pojasnila.