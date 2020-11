Na zdravstveno storitev dlje kot dopustno čaka več kot tretjina bolnikov.

Ker so v prvem epidemičnem valu za več kot mesec prekinili izvajanje določenega dela zdravstvenih storitev, je to pomembno vplivalo na zmanjšanje števila obravnav za bolnike, ki so takrat imeli termin pri določenem specialistu.

Ti podatki so v primerjavi s podatki pred začetkom epidemije covida-19 nižji, zato je ministrstvo za zdravje že po razglasitvi konca prvega epidemičnega vala izvajalce zdravstvene dejavnosti pozvalo k zagotovitvi večje kakovosti podatkov o številu čakajočih in čakalnih dobah.

Izvajalci zdravstvenih storitev so sicer morali bolnikom določiti nov termin, a teh terminov zaradi dodatnih preventivnih ukrepov, kot je omejitev števila oseb v čakalnicah in kontroliran vstop v zdravstvene ustanove, niso mogli nadomestiti z enakim časovnim intervalom in v enakem obsegu, kot je bilo odpovedanih storitev.

Hitre in temeljite prilagoditve so v času trajanja prve razglasitve epidemije morali izvesti tudi zdravniki na primarni ravni, ki so morali dejavnost zaradi omejitev in spremenjenih varnostnih pogojev izvajati v omejenem obsegu. Vse to je pomembno prispevalo k upadu napotitev bolnikov na nadaljnjo obravnavo na sekundarni in terciarni ravni zdravstvene dejavnosti.