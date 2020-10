Na zelenem seznamu ni več nobene države članice EU

Vlada je na 102. dopisni seji izdala odlok o spremembi odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni covid-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije ter izdala nov odlok o ustanovitvi in nalogah Urada Vlade Republike Slovenije za demografijo.

Na zelenem seznamu, pri katerem vstop v Slovenijo ne zahteva karantene, ni več nobene države članice EU oziroma schengenskega območja. Od 12. oktobra bodo na zelenem samo še štiri tretje države, manj rdečih hrvaških in avstrijskih administrativnih enot, Italija pa je še vedno cela na oranžnem seznamu. Hrvaške administrativne enote, ki so na rdečem seznamu, so: Brodsko-posavska, Dubrovniško-neretvanska, Liško-senjska, Požeško-slavonska, Splitsko-dalmatinska ter Virovitiško-podravska. Za Avstrijo pa karantena, razen z negativnim testom ali izjemami, velja za administrativno enoto Dunaj. Na zelenem seznamu so za zdaj tako ostali Srbija, Avstralija, Nova Zelandija in Urugvaj. icon-expand Vlada je odlok sprejela na 102. dopisni seji. FOTO: Aljoša Kravanja