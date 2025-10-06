Na Zelenici padlo več kot 40 cm snega, v Kneških Ravnah skoraj 100 mm dežja

Glavnina padavin je v nedeljo padla v zahodni in osrednji Sloveniji, kjer je padlo od 60 do 90 mm dežja. "Največ padavin smo od sobote zvečer do včeraj popoldne izmerili na vremenskih postajah Kneške Ravne (97 mm) in Breginj (96 mm). Količina padavin se je zmanjševala proti severovzhodu, kjer je večinoma padlo le okoli 15 mm dežja," so zjutraj sporočili z Arsa.

Ob prehodu fronte se je tudi precej ohladilo, meja sneženja se je spustila do nadmorske višine okoli 800 m. Največ snega je do 15. ure padlo na Zelenici (41 cm), Voglu (37 cm) in Krvavcu (30 cm). Na Primorskem so meteorologi Arsa izmerili tudi nekaj močnejših sunkov vetra. Najmočnejšega, 122 km/h, med 9.10 in 9.20 na Slavniku. Burja je nato popoldne postopoma slabela.