Na Zemlji je 7,7 milijard prebivalcev, po 2023 predviden upad rasti

V zadnjih desetih letih se je v Sloveniji rodilo vsega skupaj 211.000 otrok, umrlo pa je 194.000 prebivalcev. Čeprav se pogosto govori o odseljevanju in begu možganov, se je priselilo 31.000 prebivalcev več, kot se jih je odselilo. Projekcije prebivalstva EUROPOP2018 kažejo, da naj bi število prebivalcev pri nas naraščalo še do leta 2023, nato pa je predviden počasen upad. Leta 2055 naj bi Slovenija imela manj kot 2 milijona prebivalcev.

Umirja se rast svetovnega prebivalstva

Število svetovnega prebivalstva je najhitreje naraščalo v 60. letih prejšnjega stoletja, povprečno za dva odstotka na leto. Od takrat se rast postopoma upočasnjuje, čeprav se naj bi v letošnjem letu število prebivalcev še vedno povečalo za približno 82 milijonov.

Rast svetovnega prebivalstva ni enakomerna – v Afriki je letno število rojenih recimo kar štirikrat višje od števila umrlih, medtem ko v Evropi številka narašča zelo počasi. Skupni prirast je pozitiven le zaradi priseljevanja, saj več prebivalcev umre, kot se jih rodi.

Največji problem je staranje prebivalstva

Kombinacija nižje rodnosti in daljše življenjske dobe neustavljivo vodi v nadaljnje staranje svetovnega prebivalstva. Indeks staranja v svetovnem merilu je trenutno 36 – to pomeni, da na vsakih 100 otrok, mlajših od 15 let, živi približno 36 oseb, ki so starejše od 65 let. Leta 2056, ko naj bi svetovna populacija presegla 10 milijard, pa naj bi ta indeks znašal že skoraj 46, pri čemer bo število otrok presegalo število starejših le v Afriki.