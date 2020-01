Na zemljišče okoli URI Soča kljub bližnji dražbi še ni zaznambe.

Pred mesecem so na ministrstvu za finance zapisali, da se nameravajo v naslednjih dneh seznaniti z načrti DUTB. Sedaj pa pravijo, da DUTB konkretne poslovne odločitve sprejema samostojno in da je pri tem pomembno, da deluje v okviru zakona o ukrepih za krepitev stabilnosti bank, statuta družbe in smernic za delovanje, ki jih sprejema vlada.

Takrat so v DUTB potrdili, da preučujejo smiselnost zaokrožitve vseh zemljišč na tem območju, torej nakup zemljišča od Mestne občine Ljubljana (Mol). Konec preteklega tedna pa niso želeli vnaprej komentirati, ali so plačali varščino oz. sprejeli odločitev, če bodo sodelovali na dražbi.

Pred mesecem so se pojavile informacije, da bi lahko zemljišča odkupila Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB). Po takratnih neuradnih informacijah Radia Slovenija je bil DUTB pripravljen ponuditi 250 evrov za kvadratni meter.

Izklicna cena za kvadratni meter funkcionalnega zemljišča je 220 evrov, za ostale štiri parcele pa 410 evrov. To je precej manj od izklicne cene na prvi dražbi, ko se je kvadratni meter obeh zemljišč prodajal po 500 evrov. Takrat noben kupec ni vplačal varščine, zato so ponovno razpisali dražbo.

MOL se namreč že vrsto let pogovarja z ministrstvom za zdravje glede teh zemljišč. Državi je predlagal, da bi zemljišča zamenjal za stavbo v Ulici stare pravde na Poljanah, v kateri zdaj izvajajo dializo in deluje center za avtizem. A se ministrstvo za zdravje s to menjavo doslej ni strinjalo.

Državno odvetništvo je na predlog ministrstva za zdravje pred mesecem podalo predlog za zaznambo funkcionalnega zemljišča, prav tako je podalo predlog za ugotovitev pripadajočega zemljišča h glavni bolnišnični stavbi. Okrajno sodišče v Ljubljani je vpisalo zaznambo na zemljišče, ki pa še ni pravnomočna, saj sodišče še ni odločilo o pritožbi občine na to zaznambo.

Direktor URI Soča Robert Cugelj je nedavno v pogovoru za STAdejal, da je državno odvetništvo svojo nalogo opravilo in upa, da bo zaznamba čim prej vpisana v zemljiško knjigo."Prepričan sem, da bo zemljišče pripadalo URI Soča tudi v prihodnje, da ne bo kupca in da se bodo dogovorili z državo, da to zemljišče bodisi odkupi ali zamenja. Prepričan sem, da bo leta 2023 tukaj stala nova stavba," je še dejal.