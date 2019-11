15. november je pred vrati, so vaša vozila pripravljena na zimo?

Zakon o pravilih cestnega prometa določa, da morajo biti med 15. novembrom in 15. marcem oziroma pred ali po tem datumu v primeru zimskih razmer vozila opremljena z zimsko opremo, ki jo sestavljajo štiri zimske pnevmatike z oznako M+S z minimalno globino profila 3 mm ali 4 letne pnevmatike z minimalno globino profila 3 mm in ustrezno velike snežne verige v priboru. Vozila s štirikolesnim pogonom morajo imeti v primeru stalnega pogona snežne verige vsaj za eno os in v primeru priklopljivega pogona vsaj za stalno vklopljeno os.

Vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3,5 t, morajo imeti zimske pnevmatike vsaj na pogonskih kolesih ali na vseh kolesih letne pnevmatike in ustrezne snežne verige in lopato v priboru. Na priobalnem območju od Črnega Kala do Sečovelj je dovoljena uporaba tudi samo letnih pnevmatik z minimalno globino profila 3 mm.

Priprava vozila za varno zimsko vožnjo pa ne pomeni le menjave letnih z zimskimi pnevmatikami, pač pa se moramo vozniki za pot v zimskih vremenskih pogojih še toliko bolj pripraviti in vožnji v zahtevnih voznih razmerah resnično posvetiti vso svojo pozornost, opozarjajo na AMZS.

Zasnežena avtocesta, odvisno sicer od količine snega, omogoča hitrost med 40 in 60, 70 km/h. Vsak, ki bo hitrejši, tvega težave, opozarja inštruktor varne vožnje Brane Legan. Pri tem se mora voznik zavedati še zmogljivosti pnevmatik – te so ključne, saj zagnotavljajo edini stik vozila s podlago, kakšna je zavorna pot pri določeni hitrosti, če bo moral nenadoma stopiti na zavoro, in kako obvladovati vozilo. Legan na zasneženi in poledeneli cesti svetuje nežno speljevanje in zaviranje, enako velja za spreminjanje smeri. Predvsem je pomembno, pravi, da nas naši občutki ne prevarajo in se potem nepričakovano znajdemo v težavah.

Voznik, ki v Sloveniji nima ustrezne zimske opreme, se po zakonu kaznuje z globo 40 EUR. Če pa je zaradi prekrška onemogočen promet, se voznika kaznuje z globo 500 EUR in petimi kazenskimi točkami. Če voznik ne očisti celotnega avtomobila pred pričetkom vožnje, ga lahko doleti globa 200 EUR, če pa ne upošteva prometne signalizacije o zimskih razmerah in prepovedi vožnje, pa je globa 300 EUR. V primeru pravnih oseb so globe višje, in sicer 1.000 EUR za voznika in 120 EUR za odgovorno osebo.