Na žogi za superpokal 2020 tudi risbica malega Vana iz Ankarana

Van je eden od več kot 200 otrok, ki so s svojimi risbicami sodelovali na natečaju Uefine Fundacije za otroke. S tekmovanjem so otroke pozvali, naj narišejo, kaj jim pomeni nogomet, nato pa je predsednik Uefe Aleksander Čeferin med njimi izbral 18 najboljših iz različnih okolij desetih evropskih organizacij, ki sodelujejo z Uefo. Izbrane risbe bodo vključili v dizajn žoge.

"Rišem ves čas. Za tekmovanje sem narisal tisto, kar je pomembno v vsakem športu,"je povedal.Narisal je risbico, na kateri sta dve ekipi – zmagovalci in poraženci."V športu ni pomembna samo zmaga, ampak tudi zabava. To sporočilo je za vse otroke, da se ne bodo navadili na zmage," je še dodal.

Njegova mama Maja Gabrič je za portal Regional Obalapovedala, da Van zelo rad riše in bere, njegova "specialiteta" pa so stripi. Tudi omenjena risba je strip. "Aspergerjev sindrom je oblika avtizma in specifično za njih je, da so osredotočeni na določeno zadevo. Van je osredotočen na risanje in branje." Sam je s svojim dosežkom zelo zadovoljen, njegova mama pa pove, da je tudi iskrenost njegova vrlina.