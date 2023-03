Žreb četrtfinalnih dvobojev Lige prvakov: kaj na to pravijo naši zahodni sosedi?

Po žrebu v Nyonu so znani pari četrtfinalnih dvobojev Lige prvakov. Štiri tekme osmih najboljših ekip v Evropi bodo zaznamovale tri ekipe iz Italije, kar se je zgodilo prvič po 17 letih. Zanje je bil žreb precej ugoden. Izognili so se tistim, ki na papirju veljajo za favorite. Poleg spektakularnih obračunov med Real Madridom in Chelseajem ter Bayernom in Manchester Cityjem se bosta pomerila tudi dva italijanska kluba Milan in Napoli. Inter pa s portugalsko Benfico. Preverili smo, kaj na to pravijo naši zahodni sosedje, kjer naj bi bil nogomet v veliki krizi.