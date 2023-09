Na zunanji deponiji v podjetju Surovina znova zagorelo

Podjetje Surovina je znova utrpelo požar, in sicer je zagorelo na zunanji deponiji. Malo pred 21. uro so bili na teren napoteni gasilci Gasilske brigade Maribor in več prostovoljnih gasilskih društev, okoli polnoči so požar pogasili. Sicer pa je na območju še vedno vzpostavljena požarna straža, so sporočili iz podjetja.

Kot so sporočili iz Policijske uprave Maribor, je po nestrokovni oceni policistov nastala škoda v višini 5000 evrov, policisti pa še zbirajo obvestila o požaru.