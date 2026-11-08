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Na županskih volitvah v Murski Soboti bi se lahko ponovil razplet izpred štirih let

Murska Sobota, 08. 11. 2026 08.45 pred 7 urami 3 min branja 0

Avtor:
STA K.H.
Znak za Mursko Soboto

Za županski položaj se na letošnjih volitvah v Murski Soboti poteguje pet kandidatov, spletna anketa portala Sobotainfo pa nakazuje, da bi se lahko ponovil scenarij izpred štirih let, ko sta se v drugem krogu pomerila aktualni župan Damjan Anželj in Andrej Mešič. V kampanji so kandidati poudarjali pomen gospodarstva in delovnih mest.

Damjan Anželj kandidira za drugi mandat s podporo SD, Andrej Mešič pa je kandidat SDS. Za županski položaj se bosta pomerila z Gorazdom Kerecem iz Gibanja Svoboda, Jožekom Špilakom s podporo Demokratov in nekdanjim županom Antonom Štihcem, ki kandidira s podporo NSi. Štihec je občino vodil med letoma 2004 in 2014, Špilak in Kerec pa se za županski položaj potegujeta prvič.

Na predvolilnih soočenjih so kandidati največ pozornosti namenili razvoju gospodarstva in ustvarjanju delovnih mest. Medtem ko Anželj poudarja, da občina že ustvarja pogoje za nove zaposlitve in pri tem izpostavlja gospodarske kazalnike ter dosedanje sodelovanje pri pridobivanju investitorjev, Kerec zagovarja izboljšanje infrastrukture in logističnih pogojev ter tesnejše povezovanje z ministrstvi in gospodarskimi zbornicami. Zavzema se tudi za dolgoročno razvojno načrtovanje, ki bi ga podpirale različne politične opcije.

Mešič bi podjetniško okolje izboljšal predvsem z odpravljanjem birokratskih ovir in neposrednim sodelovanjem z morebitnimi vlagatelji, Špilak pa bi najprej poskušal aktivirati lastnike zemljišč v severni obrtni coni in nato poiskal investitorje. Štihec meni, da občina ne ustvarja delovnih mest neposredno, temveč mora zagotoviti pogoje za podjetnike in investitorje. Mladim, ki bi ustanovili podjetje, bi pomagal tudi s finančnimi spodbudami.

Spletni portal Sobotainfo je med 19. in 22. oktobrom izvedel anketo, v kateri je bralce vprašal, komu bi zaupali vodenje Mestne občine Murska Sobota. Po odstranitvi podvojenih glasov je bilo upoštevanih 1154 glasov. Anželj jih je prejel 541 oziroma 46,9 odstotka, Mešič 173 oziroma 15 odstotkov, Kerec 9,9 odstotka, Štihec 9,2 odstotka, Špilak pa 6,9 odstotka. Nobenega od kandidatov ne podpira 7,1 odstotka sodelujočih, neopredeljenih pa je bilo pet odstotkov.

Anketa sicer ni reprezentativna javnomnenjska raziskava, je pa dala misliti, ali bo morebiti tudi letos podobno, kot je bilo na lokalnih volitvah leta 2022. Takrat sta se Anželj in Mešič pomerila v drugem krogu, potem ko sta v prvem prejela 42,4 oziroma 32,4 odstotka glasov. Poleg njiju sta takrat kandidirala še Mitja Horvat in Blanka Denko Čeh. Anželj je nato v drugem krogu zmagal s 64,6 odstotka glasov.

V iztekajočem se mandatu je bilo razmerje v 26-članskem soboškem mestnem svetu izenačeno med SD in Gibanjem Svoboda, ki sta imela vsaka po osem svetnikov. SDS jih je imela šest, po enega pa Nova Slovenija, Neodvisna stranka Pomurja in Lista za našo Soboto. Mestni svet je dopolnjeval še predstavnik romske skupnosti.

Za sedeže v mestnem svetu se letos v štirih volilnih enotah poteguje 163 kandidatov. V prvi volilni enoti, ki zajema mestno četrt Center, bodo izvolili šest članov, v drugi, ki obsega mestne četrti Ledava, Park, Partizan in Turopolje, devet, v tretji pa deset članov. Ta zajema naselja Bakovci, Černelavci, Krog, Kupšinci, Markišavci, Nemčavci, Polana, Pušča, Satahovci in Veščica. Za predstavnika romske skupnosti v četrti volilni enoti kandidira sedanji svetnik Darko Rudaš.

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