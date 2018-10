Nabiranje vlage na zunanjih steklih oken?

Zakaj se zunanja stekla oken orosijo?

V hladnejšem delu leta je zunanji zrak precej vlažen. Ponoči se ta vlažen zrak še ohlaja, zato se vlaga (rosa) začne nabirati na površinah, katerih temperatura je nižja od temperature zraka. Morda ste kdaj opazili, da jeseni npr. avto, parkiran blizu stanovanjskega bloka, ostane suh – to se zgodi zaradi toplote, ki jo oddaja takšen stanovanjski objekt. Vlaga pa se nabira na površinah, ki so še hladnejše kot zrak.

Kaj torej pomeni vlaga na zunanjih steklih oken?

Če se na zunanjem steklu v hladnejših dneh nabere vlaga, to pomeni, da je zunanje steklo zelo dobro izolativno in da ima nizko Ug vrednost (faktor toplotne prehodnosti) ter je minimalno prepustilo zunanjo toploto navzven. Vlaga na zunanjih steklih torej pomeni, da so naša okna energetsko varčna in izolativna(ne prepuščajo toplote). Od zunaj zarošeno okno torej ni posledica slabe kakovosti ali napake, pač pa normalen fizikalni pojav, ki pojenja, ko se zunanje steklo znova ogreje.