Brezplačno cepljenje proti noricam, novosti tudi pri KME

Seznam cepljenj, ki jih krije zdravstvena blagajna, se širi, med drugim so na voljo cepljenja proti HPV, RSV in noricam. Med novostmi pa tudi cepljenje za nekatere proti klopnemu meningoencefalitisu. "Imela sem možnost spoznati gospoda, ki je imel tak poklic, da je delal v gozdu in je ostal na vozičku po prebolenem meningoencefalitisu. Zato sem zelo vesela, da se je nabor cepljenj, ki so dostopna brez plačila, odprl," komentira dr. Nena Kopčavar Guček iz Zdravstvenega doma Ljubljana.

Novi razširjeni program cepljenja prinaša štiri novosti, in sicer zaščito proti HPV tudi za moške, mlajše od 26 let, cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu tudi za odrasle, ki dopolnijo 47, 48 let in novost tudi za nosečnice - od jeseni dalje cepljenje proti okužbi z RSV. Z začetkom prihodnjega leta pa se bodo otroci lahko zaščitili proti noricam.

"Seveda upamo, da se bodo ljudje odločali za ta cepljenja, ker so pomembna in nudijo najboljšo zaščito proti nalezljivim boleznim," poziva dr. med. spec. javnega zdravja Nadja Šinkovec Zorko iz NIJZ.

A četudi so cepiva, ki jih imamo pri nas - kot zagotavlja stroka - varna in učinkovita, je po kovidni pandemiji zanimanje za cepljenje upadlo. "Opažamo upad v precepljenosti pri večini cepljenj predšolskih in šolskih otrok z izjemo cepljenja proti ošpicam in rdečkam, ki so pogoj za javni vrtec," še doda Šinkovec Zorko.

Zato pa na NIJZ pozivajo vse, ki jim cepljenja pripadajo, da to možnost izkoristijo. Za širitev programa cepljenja iz sredstev obveznega zdravstvega zavarovanja je za letos predvidenih 819 tisoč evrov, za celoten program pa 12,4 milijona evrov.