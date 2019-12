Na največjih slovenskih smučiščih se pričenja smučarska sezona. Na Kaninu imajo kar tri metre naravnega snega, drugod so nizke temperature zadnjih dni izkoristili za izdelavo umetnega. Že v petek bo možna smuka na Kaninu, Krvavcu in Kranjski gori, v soboto pa na Kopah, Golteh, Rogli in deloma tudi na mariborskem Pohorju.