Nace Breitenberger: Otroci so prevečkrat osamljeni in nimajo nikogar, da bi ga poklicali

Letos Tom telefon praznuje že 30 let. Ideja o telefonu za otroke se je namreč porodila leta 1990 na pobudo Komisije za otrokove pravice pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije. Telefon je takrat predstavljal eno izmed novih oblik stika z otroki in mladostniki. Pet let kasneje je zaživela Nacionalna mreža Tom, ki je pod enotno brezplačno številko omogočila telefonsko pomoč otrokom in mladostnikom po vsej Sloveniji. Telefon je namenjen različnim problemom, ki jih otroci in mladostniki imajo s seboj, v družini, šoli ali s sovrstniki, z zagotavljanjem anonimnosti pa nudi zaupni pogovor, ki je namenjen temu, da klicatelj s pomočjo svetovalca najde rešitev svojega problema. Temu primerno je izbran tudi slogan tokratnega jubileja – Pogovor je odgovor .

Ob tej obletnici zagotovo ni primernejšega sogovornika kot je dolgoletni sodelavec TOM telefona – Nace Breitenberger, ki se s klicatelji pogovarja že 28 let in ima najdaljši staž svetovalca telefona za otroke in mladostnike v stiski.

Stiske, težave so skozi ves čas podobne. Res pa je, da opažam, da so včasih otroci pogosteje našli zavetje v družini, manj so bili sami.

Nace prihaja z območja Idrije, je upokojeni učitelj razrednega pouka, ki pa se tudi med upokojitvijo še vedno veliko ukvarja s poučevanjem otrok. Tako vodi planinski krožek, pripravlja različna tekmovanja in vodi planinske tabore, prav tako prostovoljno uči učence priseljencev. “Še vedno in z vsem veseljem delam na idrijski šoli. Aktivno sem bil učitelj kar 43 let. Tako imenovani Zujf me je poslal na hitro v pokoj, a sem prišel skozi druga vrata nazaj,” pravi Nace, ki se je Zvezi prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) pridružil leta 1967. Začel je kot mladi vzgojitelj otrok na kolonijah ZPMS, ki so takrat trajale kar tri tedne. “To je bilo pravo malo potovanje, tako za otroke kot nas vzgojitelje. Nastala je prava mala začasna družina na teh letovanjih,” pripoveduje. Tam se je srečal s številnimi stiskami otrok. “Te so bile že nekoč. Danes so prav tako, morda še večje.”

Dve leti po ustanovitvi se je skupini svetovalcev TOM telefona pridružil tudi Nace. Na vprašanje, ali se je v teh 28 letih veliko spremenilo, še posebej glede stisk, ki jih doživljajo mladi, Nace odgovarja: “Stiske, težave so skozi ves čas podobne. Res pa je, da opažam, da so včasih otroci pogosteje našli zavetje v družini, manj so bili sami. Manj je bilo teh vprašanj. Morda je takrat družina bila vendarle bolj delujoča celica. Sedaj pa so sodobnejši časi in s tem povezane sodobnejše težave. Otroci so prevečkrat osamljeni, prevečkrat nimajo nikogar, da bi ga poklicali in vprašali, ali pa staršev niti ni doma, da bi se obrnili nanj.”

Mnogi starši pa nehote naredijo številne napake, ki ne vodijo do odkritega pogovora. “Družina se dobi za skupno mizo ob večerji, takrat pa starši pogosto naredijo napako in začnejo spraševati, kako je bilo v šoli, si bila vprašana, dobila kakšno oceno … Sledijo zelo različne reakcije, saj eni starši niso zadovoljni s štiricami, drugi s trojkami … Nekateri starši pa nič ne vprašajo in je dostikrat tudi to narobe. Časa za pogovore je v tem tempu vedno manj,” opozarja Nace.

Ko je pred 28 leti začel kot prostovoljec, so mu prav prišle izkušnje, ki jih je pridobil kot učitelj in kot prostovoljec na letovanjih z otroki. “Na teh letovanjih je program sproščen, zato vidiš in slišiš marsikaj. Ta njihova stiska je postala tudi moja stiska. Vsak učitelj bi moral imeti malo več časa na razpolago, pa ga danes na žalost nima, da prisluhne težavam ali pa veselju otrok, ne samo učnemu načrtu, programu, zahtevam staršev.”

Ko je začel delati kot svetovalec, je moral skozi več izobraževanj, ki so jih pripravili psihologi, psihiatri, pedagogi, prav tako so se svetovalci redno dobivali in izmenjavali izkušnje. “Delo je zelo resno, vodeno, kot se spodobi. To ni samo nekaj, kar počneš, ker imaš čas,”pravi Nace in dodaja, da tako kot v življenju, se tudi tu ves čas učiš. “Tudi kot svetovalec ves čas rasteš – osebnostno in strokovno. Brez stalnega stika, izobraževanja s spoznanji na področju psihe otrok, njihovega vedenja in čustvovanja, ne moreš biti svetovalec. Pravzaprav se tudi jaz še vedno učim. Pravijo, da se od otrok učimo, če se ne, potem nekaj z nami ni v redu.”