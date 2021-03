Dvomesečni Nace ima redko bolezen, zdravilo obstaja, a se zelo mudi

Nace je bil ob rojstvu običajen in 'zdrav' otrok, a je patronažna sestra ob obisku na domu opazila, da ne pridobiva dovolj teže, zato ga je pediatrinja pod nujno napotila na pediatrično kliniko. Tam so ugotovili, da ima kalcinacijo žil in ciste v glavi, nizko število trombocitov in levkocitov, visoke vrednosti natrija in klora v krvi, dve luknjici v srčku, zadebeljen pljučni intersticij in pljučno hipertenzijo ter nizko saturacijo kisika v krvi.

Sklad Viljem Julijan se ukvarja z ozaveščanjem o redkih bolezni, nudi pomoč in podporo otrokom z redkimi boleznimi in njihovim družinam, povezuje družine otrok z redkimi boleznimi in si prizadeva za izboljšanje stanja na področju redkih bolezni v Sloveniji. Spet so opozorili na težave, s katerimi se srečujejo družine otrok z redkimi boleznimi.

Dva tedna je Nace preživel na intenzivni terapiji, preden se je vrnil domov. Po treh tednih čakanja pa so starši prejeli izvid genetika: sindrom Aicardi-Goutières in bolezen interferonopatija. "Po operaciji kile sva bila premeščena na oddelek za imunologijo, kjer sva sedaj,"je za Sklad Viljem Julijan povedala mama malega Naceta.

"Nacetu se je po vmesnem delnem izboljšanju počutja v zadnjih dneh stanje močno poslabšalo. Vložiti moram nečloveške napore, ko ga hranim, in v večini primerov ne poje dovolj (pred poslabšanjem je pojedel dovolj), spet hitro in plitvo diha in ima nizko saturacijo, spet je ves mlahav in razdražljiv,"je dodala.

Nace ima namreč hudo redko bolezen, sindrom Aicardi-Goutières, ki je lahko tudi smrtonosen, povzroča pa težko, nepopravljivo in trajno poškodbo možganov ter druge hude zdravstvene posledice. Čeprav bolezen pri Nacetu vsakodnevno napreduje, pa obstaja zdravilo baricitnib (Olumiant), za katero so znanstvene klinične študije pokazale, da bi bolezen lahko zaustavilo, a morajo njegovo uporabo dodatno odobriti zdravniki.

Kot pravijo v Skladu Viljem Julijan, je študija iz ZDA pokazala, da se je klinično stanje bolnikov izboljšalo oziroma so se težave zmanjšale ob uvedbi terapije z zdravilom baricitinib (Olumiant), ki se sicer uporablja za zdravljenje revmatoidnega artritisa. Zdravilo je dostopno tudi pri nas, vendar ne za zdravljenje interferonopatije. Zato bi morali pri Nacetu uporabiti baricitinib na način 'off-label', kar pa mu lahko omogoči zdravnik oziroma zavod za zdravstveno zavarovanje, pravijo v skladu in opozarjajo, da je pri vsem tem ključno to, da se zdravljenje začne čim prej, saj bolezen vsakodnevno napreduje in povzroča nepopravljive in trajne poškodbe možganov. Posledice so torej dosmrtne, hkrati pa je lahko bolezen tudi smrtonosna pri zgodnji starosti.

"V strokovni literaturi je zaslediti, da se nepopravljive posledice začnejo že pri otrokovih treh mesecih, Nace pa bo tri mesece dopolnil že čez dva tedna, v začetku aprila, kar je tako rekoč pred vrati," še pravijo. V Skladu Viljem Julijan zato vse zdravnike prosijo, naj Nacetu nujno čim prej omogočijo dostop do zdravila, hkrati pa se jim zahvaljujejo, ker so tako hitro postavili diagnozo in našli možnost zdravljenja.

"Našo družino sta Nacetova diagnoza in bolezen močno prizadeli. Še vedno ne moremo dojeti, obupani smo in zato prosimo za pomoč. Vsa pohvala pa velja strokovnjakom Pediatrične klinike v Ljubljani za hitro diagnostiko, saj je omenjeni sindrom izjemno redek,"pa je povedala Nacetova mama.