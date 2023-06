'Če ne bomo radikalno spremenili pristopa, Jeka 2 ne bomo dočakali'

Obenem je Golob povedal, da mora Slovenija tudi po izstopu iz energetske rabe premoga iti v smeri energetske mešanice več virov, tako kot je bilo do zdaj. Tako bo vlada poleg jedrske energije razvijala tudi hidroenergijo in ostale obnovljive vire.

"Nobeden od virov si ni v konkurenci. Potrebujemo vse," je bil jasen in pri tem pojasnil, da bodo potrebe po elektriki v prihodnje bistveno večje kot danes.

Na posvetu sta sodelovala tudi minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer ter minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan. Kumer je napovedal, da bodo v nadgrajeni Nacionalni energetski in podnebni načrt še bolj jasno in odločno kot v sedanjem zapisali dolgoročno rabo jedrske energij. Ne bodo pa se omejili samo na drugi blok, ampak bo država dopuščala tudi širšo rabo jedrske energije.

V kratkem pa bo v DZ sprejeta tudi Strategija prostorskega razvoja do 2050. V njej bo po Brežanovih pojasnilih za razliko od sedanje zapisano nadaljevanje rabe jedrske energije, tudi z možnostjo umestitve druge jedrske elektrarne, pri čemer pa ni v dokumentu opredeljena ne tehnologija ne natančna lokacija.

Prvi mož Gena energije Dejan Paravan pa je povedal, da so v družbi spoznali, da osredotočenost le na en blok z močjo 1100 megavatov, kot je načrt zdaj, ni najboljše, saj so se okoliščine v svetu spremenile. Povečal se je tudi interes po soinvestitorstvu, iz Slovenije in tujine. Tako bodo postopek umeščanja v prostor začeli z razponom moči novega objekta do 1600 megavatov.

Po počitnicah bodo začeli tudi javno in argumentirano razpravo z deležniki, je pa Paravan ob tem jasno dejal, da Gen energija nove nuklearke ne more financirati sama, zato je odprta za soinvestitorstvo. Obsežna študija za pripravo finančne konstrukcije in poslovnih modelov glede na moč reaktorja bo končana do konca 2024.

Trenutna vlada je v delu javnosti in v opoziciji deležna očitkov, da projektu ni naklonjena in da sabotira nadaljnjo rabo jedrske energije v Sloveniji. V vladnih vrstah kritike zavračajo.

V zadnjih dneh so iz Gena energije prišle tudi informacije, da v družbi razmišljajo o precej večjem energetskem objektu od sedaj predvidenega reaktorja z močjo 1100 megavatov. Gen bo pri tem dobavitelja tehnologije iskal med zahodnimi ponudniki, torej v ZDA in Franciji ter na Japonskem in v Južni Koreji.

Trenutno je sicer predvideno, da naj bi vlada končno odločitev o novi nuklearki v Krškem sprejela še pred koncem mandata, v 2027 pa bi nato o projektu, katerega cena bi se utegnila približati 10 milijardam evrov, odločali volivci na referendumu. Po zadnjih ocenah bi lahko objekt v najboljšem primeru stal leta 2037.