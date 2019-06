Načelnica generalštaba pred komisijo za nadzor obveščevalnih služb

Knovs je ravnanje ministra za obrambo Karla Erjavca v primeru razrešitve Mihe Škerbinca vzela pod drobnogled, potem ko je bila seznanjena, da so pripadniki OVS ministrstva za obrambo zaslišali pripadnike SV oz. preverjali informacije, da naj bi poveljnik poveljstva pred postrojem neprimerno govoril o zdravstvenem stanju Alenke Ermenc . Ti pogovori in domnevna odgovornost za nočno streljanje s težkimi kalibri na vojaškem vadišču na Počku naj bi bili sicer med razlogi za razrešitev Škerbinca.

Interpretacije o primernosti Škerbinčevega nagovora in tudi vsebine zaslišanja so sicer zelo različne. Medtem ko Erjavec poudarja, da je komentiranje zdravstvenega stanja nadrejenih ali podrejenih kršitev pravil vojaške službe, saj gre za poseganje v integriteto in zasebnost posameznika, Škerbinc trdi, da je skušal načelnico zaščititi pred govoricami, ki so se v tistih dneh pojavile v javnosti.

S to argumentacijo je Škerbinc očitno prepričal tudi del opozicije, saj je SDS tudi na podlagi domnevno nezakonite razrešitve poveljnika poveljstva sil vložila interpelacijo zoper ministra. Obenem se je tema znašla na dnevnem redu sej Knovsa, komisije, v kateri ima večino opozicija.