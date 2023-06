Načelnik Generalštaba SV bo povišan v čin generalpodpolkovnika

Glavaš je vojaško pot v Slovenski vojski začel pred dobrimi tremi desetletji, ko se je leta 1991 pridružil Teritorialni obrambi Republike Slovenije v takratni 4. pokrajinski štab teritorialne obrambe. Na Fakulteti za pomorstvo in promet je pridobil naziv diplomirani inženir tehnologije prometa, leta 2007 je na tej fakulteti opravil tudi specializacijo iz prometnih ved, so navedli na ministrstvu.

Skozi svojo vojaško kariero je aktivno sodeloval na številnih vajah Slovenske vojske doma in v tujini ter v vajah kriznega upravljanja Nata in Evropske unije ter opravljal pomembne vodstvene dolžnosti. Po besedah ministrstva "ima čut za oceno realnega stanja organizacije, ki ji pripada in jo vodi, pri čemer ga usmerja izključno misel na sposobnost SV za opravljanje njenega poslanstva in dobrobit njenih pripadnikov, ki to poslanstvo izvajajo doma in v tujini".

Decembra 2018 je bil tako po povišanju v čin brigadirja prerazporejen v Generalštab SV na dolžnost namestnika načelnika generalštaba, 17. aprila 2020 pa je bil imenovan za načelnika Generalštaba Slovenske vojske, so spomnili. V čin generalpodpolkovnika bo povišan ob dnevu državnosti, so še dodali.