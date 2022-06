Glavaš zaključil obisk v Pentagonu

V okviru osrednjih tem, ki se nanašajo na okrepljeno prisotnost zavezništva na Natovem vzhodnem krilu, varnostne razmere na Zahodnem Balkanu ter krepitev dvostranskih odnosov, so govorili o ruski agresiji na Ukrajino in njenem vplivu na varnost v Evropi, odvračalni in obrambni drži Nata glede na spremenjene okoliščine in vlogi Slovenske vojske pri stabilnosti Zahodnega Balkana, so sporočili s Slovenske vojske.

V okviru manj formalnega dela obiska je načelnik generalu Milleyju kot osebno darilo podaril dres slovenske hokejske reprezentance, saj je Američan velik ljubitelj hokeja.