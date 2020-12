Načelnik Generalštaba SV Robert Glavaš postal generalmajor

"Vaše napredovanje prihaja v času izjemnih izzivov za Slovensko vojsko. Kadrovska krepitev, izboljšanje materialnega položaja in opremljenosti Slovenske vojske so ključnega pomena za nadaljnji razvoj. V zadnjih mesecih, ko ste prevzeli funkcijo načelnika GŠ SV, je bilo narejeno marsikaj. V mislih imam predloge rešitev, ki ste jih pripravili v ministrstvu in jih predlagali vladi in državnemu zboru v sprejem. S tem so dani ključni okviri za vzpostavitev procesa postopnega posodabljanja Slovenske vojske," je še dejal Pahor.

Povedal je, da je Glavaš vojak in častnik od samega začetka Slovenske vojske in z njo živi. Pozna jo z vseh njenih najmočnejših plati, ve pa tudi za njene slabosti in pomanjkljivosti. To mu daje potrebne kompetence in ga hkrati zavezuje, da skupaj z drugimi poveljniki povede našo vojsko k zastavljenim ciljem.

Kot je ob napredovanju načelnika Generalštaba Slovenske vojske Roberta Glavaša v generalmajorja dejal predsednik Borut Pahor, je to pomemben, prelomni korak v karieri vsakega vojaka – eden od viškov kariere, ki si ga je s svojim delom in rezultati brez dvoma zaslužil. " Vaše povišanje je rezultat odlične vojaške kariere in doseženih rezultatov na vseh nivojih Slovenske vojske. Hkrati je rezultat pridobljenih izkušenj na misijah in v strukturah zveze Nato. Cenijo vas v drugih vojskah, saj ste se izkazali kot uspešen častnik in poveljnik na nalogah v tujini," je dejal Pahor.

Glavaš je že pred dnevi poudaril, da je to najvišja stopnička v vojaški karieri in da je ponosen na zaupanje, ki mu je bilo izkazano.

Prepričan je, da bo Glavaš znal izkoristiti sedanjo naklonjenost večine v DZ. Tudi velika večina državljank in državljanov je naklonjenih Slovenski vojski. "V okviru danih materialnih in zakonskih možnosti pričakujemo, da boste uspeli z odličnim vodenjem v naslednjih letih doseči zastavljene cilje. To ni lahka naloga. Je velika preizkušnja. To je naloga, vredna izkušenega stratega, vodje in generala. Nemalokrat se je lažje spoprijeti z nasprotnikom na bojišču kot s skepticizmom, nekritičnim pristopom in neargumentiranim zavračanjem tehtnih predlogov. A prvi vojak in prvi general vojske mora obvladati tudi ta izziv."

Pahor je povedal še, da z optimizmom gleda na prihodnost Slovenske vojske."Pri tem vam želim veliko uspehov in vam hkrati zagotavljam svojo podporo pri vseh predlogih, ki bodo krepili pripravljenost in usposobljenost Slovenske vojske za izvajanje njenega poslanstva in nalog."Glavašu je čestital, zahvalil pa se je tudi njegovi soprogi in sinovoma, ki ga podpirajo, v preteklih desetletjih pa so se zaradi njegove kariere morali marsičemu odpovedati.