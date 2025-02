Načelnik Glavaš izpostavil pomen večjega vlaganja v obrambo

"Vse te nujne prilagoditve in robustni obrambni načrti so edini, ki lahko naslovijo tako trenutne kot prihodnje izzive," je v izjavi po današnjem srečanju z novinarji poudaril Glavaš. Med ključnimi je kot prvega izpostavil zagotavljanje popolnjenosti SV, pa tudi nadaljnje vlaganje v oborožene sile ter zagotavljanje varne in učinkovite opreme.

Zavezništvo, s tem pa tudi SV, se na nepredvidljivo varnostno okolje po besedah Glavaša poleg povečevanja obrambnih izdatkov odziva tudi s prilagajanjem obrambnih strategij in načrtov delovanja, kakor tudi s povečanjem pripravljenosti in kredibilnosti.

V SV si sicer prizadevajo za modernizacijo oborožitve, opreme in infrastrukture. Poleg tega vlagajo v raziskave in razvoj, optimizirajo strukturo sil, uvajajo novo domeno, to so prostorske sile, ter prilagajajo kader.

Ravno na področju zagotavljanja boljših kadrovskih pogojev s ciljem nadaljnjega razvoja SV ter zadostnega in ustreznega kadra so v zadnjih letih naredili veliko, je zagotovil Glavaš. To kaže pozitivne trende, kar pa še zmeraj ni dovolj.

Glavaš je še povedal, da se "moramo pripraviti na hitro spreminjajoče se varnostne izzive s proaktivnimi, celovitimi in mednarodno usklajenimi pristopi za ohranjanje stabilnosti in miru v nacionalnem strateškem okolju". To je treba seveda zagotavljati tudi v Natu, EU in Organizaciji združenih narodov.

Današnje srečanje z novinarji je bilo sicer namenjeno tudi predstavitvi vizije SV. Med ključnimi investicijami so navedli tudi nakup oklepnih vozil 8x8 ter nakup druge in tretje baterije protizračnega raketnega sistema Iris-T.

Vlogo Slovenije v Ukrajini vidijo predvsem kot humanitarno. O tem, kako bi Slovenija lahko sodelovala v morebitni operaciji v Ukrajini, je preuranjeno govoriti, so večkrat poudarili. Poleg tega mora odločitev o tem sprejeti vlada. Je pa pri potencialnem sodelovanju za zdaj več vprašanj kot odgovorov, denimo glede pravil delovanja in števila pripadnikov.

Minister za obrambo Borut Sajovic in načelnik Glavaš bosta sicer konec marca predsednici republike in vrhovni poveljnici obrambnih sil Nataši Pirc Musar predstavila letno poročilo o pripravljenosti SV za leto 2024, ki je še v pripravi. Ocena naj bi bila v okviru lanske, posamezni kazalniki pa naj bi se izboljševali. Ocene stopnje SV so za delovanje v miru v zadnjih letih sicer praviloma dobre, za delovanje v vojni pa nezadostne.

Bo pa načelnik Robert Glavaš konec leta izpolnil pogoje za upokojitev. Minister za obrambo Borut Sajovic bo moral tako poiskati kandidata za vodenje generalštaba SV in ga predložiti vladi. O več imenih za to funkcijo naj bi z Glavašem govorila maja.