Načelnik Slovenske vojske želi v svojih vrstah tudi inženirje

Odbor DZ za obrambo se je seznanil s srednjeročnim obrambnim programom, ob predstavitvi pa se je načelnik Generalštaba Slovenske vojske (SV) Robert Glavaš zavzel za privabljanje inženirjev obrambnih podjetij v pogodbeno rezervo. Obrambni minister Marjan Šarec je opozoril, da dvig obrambnega proračuna na vrhu zveze Nato ne bo prepoznan kot visok.

Med cilji Srednjeročnega obrambnega programa RS 2023–2028 je Šarec izpostavil predvsem dvig investicij na 20 odstotkov obrambnega proračuna in dvig sredstev za raziskave in razvoj na dva odstotka. Prav slednje se mu zdi eno izmed ključnih področij, saj bo to med drugim omogočilo trženje znanja slovenskega gospodarstva. Šarec je poudaril še, da je ministrstvo pravkar podpisalo tudi sporazuma z dvema univerzama. Načrtovani dvig financiranja obrambnega sistema na dva odstotka bruto domačega proizvoda je obrambni minister sicer pozdravil, a spomnil, da bo ta številka na prihajajočem vrhu zveze Nato dojeta kot osnova, in ne več kot zgornja meja. "Slovenija tukaj ni v dobrem položaju," je ocenil.

icon-expand Dinamični prikaz delovanja enot Slovenske vojske FOTO: Damjan Žibert

Načelnik Generalštaba SV Robert Glavaš je navedel, da so med prednostne naloge uvrstili tisti del modernizacije vojske, ki je pomemben. Izpostavil je izgradnjo obeh bataljonskih skupin, ki sta pomembni za zavezništvo in za priložnost, da se vojska usposablja na novi tehniki in tako sledi trendom. Naštel je še nakup helikopterjev, ki bodo pomembno prispevali k dvonamenskemu delovanju vojske, torej tudi na področju zaščite in reševanja. Pa tudi modernizacijo infrastrukture, ki je pogoj, da pripadnikom ponudiš prijetno delovno okolje in jih v vojsko tako pritegneš več. Glavaš je dodal, da se s slovenskimi podjetji, ki sodelujejo z obrambnim sistemom, pogajajo tudi o tem, da bi njihovi mehaniki in inženirji stopili v vrste pogodbenih rezervistov. "V primeru napak na tehniki bi te pogodbene rezerviste vpoklicali za dan ali dva, da nam te probleme pomagajo razrešiti," je bil konkreten.

icon-expand Načelnik Generalštaba SV Robert Glavaš FOTO: Luka Kotnik