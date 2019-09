Načelnik vojaškega odbora Nata v Sloveniji

Slovenija bo v petek in soboto gostila konferenco načelnikov obrambnih sil članic zveze Nato v okviru vojaškega odbora Nata. Konferenci bo predsedoval Peach, ki se v Ljubljani mudi že danes.

Po sprejemu s častmi in uradnem sprejemu pri načelnici Generalštaba Slovenske vojske generalmajorki Alenki Ermencje britanski general predaval vodstvenemu kadru SV. V govoru se je osredotočil na strateško okolje, v katerem zavezništvo uspešno deluje že 70 let, in izzive, s katerimi se bo Nato soočal v prihodnje. Poudaril je, da je Nato fleksibilna organizacija, ki se nenehno prilagaja sodobnim varnostnim izzivom, da zmore skupno odločati, poveljevati in delovati, zato je po njegovih besedah zavezništvo edinstveno, učinkovito in izjemno.