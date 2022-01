Univerze: Način menjave upravnega odbora ARRS neprimeren

Na univerzah v Ljubljani, Mariboru in Novi Gorici ob hitrem imenovanju novega vršilca dolžnosti direktorja ARRS konec tedna izražajo pričakovanje, da imenovanje ne bo negativno vplivalo na strokovno neodvisno delovanje ARRS in učinkovito opravljanje njenih nalog. Kot poudarjajo, je bil način menjave upravnega odbora agencije neprimeren. Ministrica Simona Kustec pa zavrača očitke, da gre za politično podrejanje agencije.

Kot so na ljubljanski univerzi zapisali v sporočilu za javnost, na univerzah v Ljubljani, Mariboru in Novi Gorici pozorno in s posebno skrbjo spremljajo spremembe v vodstvu Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS). Zastopajo jasno stališče, da je nujno zagotavljati neodvisno delovanje vseh institucij na področju visokega šolstva in raziskovalne dejavnosti in je kakršno koli politično vmešavanje v njihovo organizacijo in delo nedopustno ter tudi škodljivo. Tako delovanje visokošolskih in raziskovalnih institucij (zlasti ARRS) kot tudi imenovanja na vodilna mesta in organe v teh institucijah morajo temeljiti na strokovnosti in odličnosti, ki jim morajo slediti tudi ustrezno izvedeni transparentni postopki, so poudarili.

"Pred nami so precejšnji izzivi in pomembni projekti na področju raziskovalne dejavnosti, zato je ključno, da ARRS nemoteno, strokovno in profesionalno izvaja svoje naloge, zlasti kar se tiče izpolnjevanja njenih pogodbenih obveznosti za izvajanje raziskovalne dejavnosti in rednih razpisov, predvsem pa zaradi trenutne nujne priprave podzakonskih aktov v zvezi z zakonom o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, ki je bil sprejet v državnem zboru ob koncu lanskega leta," so navedli. Poudarili so še, da je bil način menjave upravnega odbora agencije neprimeren in da se politika na tak način ne sme vmešavati v delo neodvisne agencije. Vlada namreč na seji v četrtek, 27. januarja, znova ni dala soglasja k imenovanju Lidije Tičar Padar za vršilko dolžnosti direktorice ARRS, kot je predlagal upravni odbor agencije, prav tako je v upravnem odboru zamenjala štiri svoje predstavnike. Upravni odbor v novi sestavi je v soboto za kandidata v. d. direktorja agencije potrdil Mitjo Lainščaka, za katerega je vlada istega dne izdala soglasje. Lainšček je mandat nastopil danes, trajal pa bo do imenovanja direktorja, vendar največ do 30. julija. Vlada je sicer nedavno predčasno razrešila direktorja ARRS Roberta Repnika, in sicer s 30. januarjem. Repnik je namreč v začetku decembra zaradi zdravstvenih razlogov podal odpoved pogodbe o zaposlitvi za delovno mesto direktorja.

icon-expand Simona Kustec FOTO: Bobo