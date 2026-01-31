Naslovnica
Nacionalna raziskava v Sloveniji: Filozofija Hygge, kakovost življenja in sreča gredo z roko v roki

Ljubljana, 31. 01. 2026 00.15 pred 15 dnevi 3 min branja 0

Avtor:
P.R.
Hygge

Danska trgovska veriga JYSK je izvedla nacionalno raziskavo na reprezentativnem vzorcu slovenskih državljanov, da bi preučila stopnjo zadovoljstva s kakovostjo življenja in občutkom sreče. Rezultati kažejo, da si Slovenci vse bolj prizadevajo za ravnovesje, mir in udobje doma, vrednote filozofije Hygge pa so vse bolj prisotne v vsakdanjem življenju.

Hygge je danska filozofija življenja, ki poudarja udobje, sprostitev in uživanje v preprostih trenutkih – toplini doma, preživljanju časa z ljubljenimi, bivanju v naravi in občutku varnosti in skupnosti. Ljudem pomaga bolje usklajevati obveznosti in počitek ter povečati občutek sreče in zadovoljstva z življenjem.

"Čeprav je Hygge danski koncept, so vrednote, ki stojijo za njim, zelo blizu tudi prebivalcem Slovenije. V vsakdanjem življenju jih opisujemo z besedami, kot so domačnost, družina, prijetno vzdušje, toplina in udobje ter zadovoljstvo – izrazi, ki najbolje opisujejo občutek varnosti, bližine in udobja v lastnem domu. Ti elementi tvorijo osnovo kakovostnega življenja in občutka sreče, kar je potrdila tudi naša raziskava" je povedala Zvjezdana Sirk Novak, Communications menedžerka za Slovenijo, Hrvaško, Bosno in Hercegovino ter Srbijo pri JYSK.

Hygge

Ključni rezultati raziskave:

- 66 % anketirancev pozitivno ocenjuje svojo trenutno raven sreče.

- 44 % ljudi, ki živijo v skladu z vrednotami Hygge, se ima za srečne.

- 51 % anketirancev meni, da je pomembno živeti v skladu s filozofijo Hygge, medtem ko jih 71 % meni, da bi Hygge lahko pozitivno vplival na kakovost življenja v Sloveniji.

Raziskave kažejo, da 30 % tistih, ki uporabljajo načela Hygge, še vedno ne najde dovolj sprostitve in ravnovesja v svojem vsakdanjem življenju. To kaže, da si mnogi želijo harmonije in urejenosti doma, vendar jim primanjkuje praktičnih rešitev.

Hygge

"Čas zase in za razbremenitev si vzamemo tako, da zavestno postavimo meje delu, obveznostim in pričakovanjem drugih ter si ta čas dejansko dovolimo vzeti. To je mogoče predvsem takrat, ko se zavedamo, da smo vredni in dragoceni tudi takrat, ko nismo koristni za druge. Počitek, naklonjenost, nežnost in sočutje do sebe niso nagrada za dobro opravljeno delo, temveč osnovna človeška potreba, do katere imamo pravico že zato, ker smo", je poudarila panelistka na predstavitvi rezultatov raziskave, Lara Delič, univ. dipl. psih.

JYSK se pri tem zaveda svoje vloge. S skrbno zasnovanimi, visokokakovostnimi izdelki, udobnimi materiali, bolj trajnostnimi rešitvami in ambientalno osvetlitvijo, ki prinaša toplino in udobje, JYSK pomaga ustvarjati harmonijo v prostoru. Danci so znani strokovnjaki za Hygge, JYSK pa poleg tega ponuja usposobljene strokovnjake za spanje, ki s svetovanjem pomagajo vsaki osebi najti idealne izdelke za spanje glede na njene lastne potrebe – od izbire vzmetnice in vzglavnika glede na spalni položaj do optimalne trdote in materiala.

Hygge

Skoraj tretjina Slovencev izpostavlja udoben in varen dom, zdravje in kakovostne družinske odnose kot ključne dejavnike sreče in kakovosti življenja. JYSK s svojo ponudbo in strokovnim svetovanjem omogoča dostop do teh temeljev – harmonija, udobje in ravnovesje doma – vsem.

Rezultati raziskave jasno potrjujejo, da so Hygge, sreča in kakovost življenja močno povezani – srečnejši ljudje pogosteje uporabljajo načela Hygge, najdejo veselje v preprostih ritualih, skupnih trenutkih in ustvarjanju udobnega doma.

JYSK ostaja zavezan promociji vrednot, ki prispevajo k bolj zdravemu, srečnejšemu in bolj uravnoteženemu življenju, ter ponuja izdelke in strokovno podporo za kakovosten spanec in dom, kjer se lahko vsakdo počuti – kot doma.

Hygge

 

Naročnik oglasne vsebine je JYSK.

