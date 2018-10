Nacistični stroj, ki je spremenil podobo Evrope

Namen enigme je bil, da bi lahko enostavno šifrirali radijska sporočila in da bi to lahko počel slabo treniran vojak ali tehnik. Za pravilno šifriranje in dešifriranje sporočila potrebujete dve enigmi in dogovorjen način nastanitve električnih vtikačev in pravilno nastavljenih rotorjev (bili so označeni od 1 do 5 (npr. I–II–III), tri so pa bili vedno v uporabi in tudi pravilen položaj rotorjev – od 1–5 npr. II–III–I). Položaj rotorjev, pravilno razporejeni električni vtikači in položaj obročev so bili v šifrirni knjigi, zato brez šifrirne knjige praktično (v hitrem času) ni bilo mogoče razvozlati sporočila. Dodatna težava je bila nemška procedura, da so se vsa zgoraj omenjena zaporedja spreminjala enkrat na dan, takoj po polnoči.

V osnovi kodiranje deluje na podobnostih v jeziku in razumevanju pomena, šifriranje pa deluje na strukturi teksta in simbolih. Kodiranje: Ko operater z določeno besedo/črko zamenja drugo besedo/črko. Primer: jabolko, hruška, jagoda bi imeli v kodirni knjigi ekvivalent mačka, pes, miš. Torej bi tisti, ki bi sprejel sporočilo, dobil mačka, pes, miš in v kodirni knjigi bi razbral, da gre za jabolko, hruško in jagodo. Šifriranje: Gre večinoma za brezpomensko, elektro-računalniško spreminjanje sporočila. Primer: bolj znano je zamično šifriranje – v dveh vrsticah imate dvakrat identični abecedni lestvici; pod A je A, pod B je B itd. Nato bi zamaknili spodnjo lestvico za dve črki v levo – pod A bi tako bil Z, pod B bi bil Ž in pod C bi bil A. Torej ABCDEF bi v šifri izgledal kot ZŽABCD.

Med prvimi, ki so spoznali nevarnost Enigme in njene dolgoročne posledice, so bili Poljaki. Poljski matematiki, Rejewski, Rozycki in Zygalski, so razvozlali skrivna sporočila teh prvih šifrirnih strojev. Nemške procedurne napake, površnost, slabo skrivanje šifrirnih elementov so omogočali, da so matematiki dobili dovolj informacij, da jim je sporočila uspelo dešifrirati vse do konca 30. let. Nemška vojska je vsako leto dodajala nove elemente kodiranja, ki so omogočali boljše šifriranje, in so tistim, ki so želeli dešifrirati sporočila, povzročali dodatne težave. Če so matematiki na začetku lahko razvozlali sporočila ročno in s pomočjo osnovnega orodja, je to proti koncu 30. let postajalo skoraj nemogoče, in tako so razvili 'bombe'.

Bombe so bile elektromehanske naprave, ki so iskale morebitne položaje rotorjev in električnih vtikačev – s pomočjo logičnih povezav v kodi iskala, ali bolj pogosto, zavračale mogoče rešitve. Recimo, da dešifranti dobijo tekst HTESFSLPFPEN, nato pa možne pozicije rotorjev dodajajo v 'bombo', ki kaže mogoče rešitve. Bomba nam pokaže 'mrtve rešitve' in v nadaljnjo obravnavo pošlje 'morebitne' – te pa obvezno pregleduje človek. Bomba bi lahko zgornji tekst prikazala kot KRpwstMARoma – z nadaljnjo analizo in iskanjem rešitve bi prišli do KRIEstMARImE – kar pa bi lahko že prebrali kot KRIEGSMARINE. Naloga bombe je bila, da zmanjša število možnosti na obvladljivo raven. Pri razvozlavanju je velikokrat pomagalo dejstvo, da se je vedelo, od kod je sporočilo prihajalo – če so signal zaznali na robu Atlantika, so bili lahko prepričani, da je prišlo sporočilo s podmornice – torej verjetno o stanju tankovskega polka niso poročali, ampak zgolj o mornariških zadevah.