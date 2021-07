Finančni ministri EU podprli tudi slovenski načrt za okrevanje

Na vprašanje, kdaj bo Slovenija dobila prvi denar, je finančni minister Andrej Šircelj danes na novinarski konferenci odgovoril, da je rok 60 dni, da si želi, da bi bilo to čim prej, ter da pričakuje, da se bo to zgodilo najpozneje septembra.

Ministri so danes podprli načrte Slovenije, Hrvaške, Cipra in Litve. Sredi meseca so potrdili prvih 12 načrtov – Portugalske, Španije, Grčije, Danske, Luksemburga, Avstrije, Slovaške, Latvije, Nemčije, Italije, Belgije in Francije.

Dombrovskis sicer zagotavlja, da bodo zelo verjetno uspeli zagotoviti vsa potrebna sredstva v okviru predfinanciranja in da ne bo treba uporabiti načela pro rata. Prva izplačila se bodo namreč zgodila čez poletje, nekatera jeseni, odvisno torej od hitrosti sklepanja sporazumov o financiranju.

Komisija si je doslej na kapitalskih trgih izposodila 45 milijard evrov za financiranje okrevanja. Do konca leta se pričakuje zadolžitev za 100 milijard evrov, s čimer naj bi zagotovili vse v tem času načrtovane finančne potrebe članic EU.

Černač: Časa za izvedbo naložb ni veliko, ključno sodelovanje

Minister Zvone Černač pa je ob potrditvi slovenskega načrta za okrevanje in odpornost poudaril, da časa za izvedbo naložb in reform ni veliko, zato bo ključno dobro sodelovanje in sklepanje kompromisov med deležniki. Prvi razpisi ministrstev bodo po njegovih napovedih na voljo že letos. "Po enem letu od zgodovinskega dogovora voditeljev držav EU o obsežnem svežnju evropskih sredstev ter po zahtevnem obdobju priprave in usklajevanja načrta za okrevanje in odpornost je prišel čas, da zastavljene reforme in naložbe spravimo v življenje – do ljudi," je v sporočilu za javnost zapisal minister brez resorja, pristojen za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Naložbe v skupni vrednosti 2,5 milijarde evrov in reforme mora Slovenija uresničiti do konca leta 2026. "Izvedba načrtovanih reform bo pogoj za izplačilo sredstev. Časa ni veliko. Sodelovanje in sklepanje kompromisov bosta zato morala biti ključni vodili vseh, ki sodelujejo v procesu priprave, usklajevanja in potrjevanja zakonov in strateških vsebin," je poudaril minister.