Načrt zajezitve Suhorce bodo pospravili v predal

Do prihodnjega poletja načrtujejo uresničitev treh projektov. V Klaričih nameravajo zgraditi četrto vrtino. Z vgradnjo širših cevi med Rodikom in Cepki bi povečali pretočnost povezave med rižanskim in kraškim vodovodom. Obnoviti želijo povezavo čez Miljske hribe s tržaškim vodovodom, od koder bi se lahko oskrboval Ankaran.

Za vse skupaj bodo iz sklada za vode namenili dva milijona evrov, je po srečanju z delovno skupino ministrstva za okolje in prostor, v kateri so tudi župani in direktorji vodovodov, povedal minister Uroš Brežan.

Za srednjeročne projekte, ki naj bi bi jih končali do leta 2025, je po ministrovih besedah na voljo 90 milijonov evrov kohezijskih sredstev. Gre za seštevek evropskih in domačih virov, je pojasnil. Po teh načrtih bi v obdobju 2021-2017 prijavili dva projekta, enega na kraško-notranjskem območju in enega v Istri.

V tem okviru načrtujejo povezavo istrskega, kraškega in postojnskega vodovoda, hidravlične izboljšave na rižanskem vodovodu, sisteme za ponovno uporabo vode in gradnjo male hidroelektrarne Cepki. "S tem bi že v veliki meri zagotovili kvalitetno pitno vodo za slovensko Istro," je prepričan Brežan.