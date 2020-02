Načrti Darsa: za 194 milijonov evrov naložb, rušenje cestninske postaje Dragotinci

Dars letos načrtuje za 194 milijonov evrov naložb. Poleg novogradenj bodo nadaljevali obnovo avtocest in hitrih cest po državi. Večjih zastojev ne pričakujejo, izjemi sta poletna sanacija predora Golovec in zimska dela v predoru Markovec, kjer bo promet potekal dvosmerno v eni cevi predora.

Med novogradnjami, ki jih namerava v letošnjem letu začeti Dars, izstopata predvsem druga cev predora Karavanke in začetek gradnje tretje razvojne osi na severnem delu. Za omenjene projekte je načrtovanih približno 40 milijonov evrov, od tega približno 15 milijonov za karavanški predor, približno 16 milijonov evrov za odsek tretje razvojne osi na južnem delu in sedem milijonov evrov za severni del. Največ investicijskih sredstev, okoli 60 milijonov evrov, bo Dars namenil obnovam avtocest in hitrih cest, začetek teh pa je pogojen z uspešnostjo javnih razpisov za izvajalce. Na Darsu posamezne razpise že pripravljajo, večina projektov pa še čaka odobritev pristojnega ministrstva za infrastrukturo. Kot so izpostavili na Darsu, so obnove potrebne za podaljšanje življenjske dobe infrastrukture in izboljšanje prometne varnosti.

Za naložbe bo Dars letos skupno predvidoma namenil 194 milijonov evrov. FOTO: POP TV

Dela, ki zahtevajo zaporo prometa, vsako leto stečejo po končanju zimske službe. To je sicer odvisno od posamezne lokacije in njene klimatske obremenjenosti, je pa to v večini primerov aprila. Ob tem na Darsu začetke del prilagajajo prometnim obremenitvam, ki so aprila in maja povezane z migracijskimi tokovi zaradi velikonočnih in prvomajskih praznikov. Prav zato dela pogosto začnejo v začetku maja. Potem ko so na Darsu lani obnovili skupno približno 65 kilometrov smernih vozišč, jih nameravajo letos obnoviti približno 55 kilometrov. Predvideni zastoji: predora Golovec in Markovec, spomladi na ljubljanski obvoznici, poleti na 'štajerki' in jeseni na 'gorenjki' Zastoje med letošnjimi obnovami pričakujejo med sanacijo predora Golovec na vzhodni ljubljanski obvoznici. Če bo razpis uspešno zaključen, bodo dela predvidoma izvajali poleti. V zimski sezoni naj bi dela začeli v predoru Markovec, zavlekla pa naj bi se v pomladno sezono 2021. V času del bo promet potekal dvosmerno v eni cevi predora. Zaradi zamenjave dilatacij na viaduktu Žepina in mostu Bolsko bodo poleti zastoji možni tudi na štajerski avtocesti, predvsem v času prometne konice. Podobno na Darsu pričakujejo pri jesenski menjavi dilatacij na mostu čez Savo na gorenjski avtocesti iz smeri Avstrije. Popolne zapore ob koncih tedna bodo spomladi ovirale promet pri viaduktu Šempeter. Zapore bodo tudi na priključku Ljubljana industrijska cona Moste, ki bo deležen obsežnejše prenove in izgradnje novega nadhoda. Podobno bo ob koncih tedna zaprt tudi priključek Ljubljana zahod. Zaradi začetka del na jugu tretje osi pri avtocestnem priključku Novo mesto bo od letošnjega poletja dalje obremenjen predvsem lokalni promet.

Med letošnjimi obnovami pričakujejo tudi nekaj zastojev. FOTO: Dars