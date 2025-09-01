Svetli način
Slovenija

Načrtovalka poroke leta: 'Sta zelo preprosta ženin in nevesta'

Ljubljana , 01. 09. 2025 21.19 | Posodobljeno pred 9 minutami

Kaja Kobetič
"Sta zelo preprosta ženin in nevesta." Tako o predsedniku vlade Robertu Golobu in Tini Gaber pravi zadnje tedne bržkone njuna glavna pomočnica, načrtovalka njune poroke Satin Papež. Za našo televizijo je razkrila nekaj podrobnosti sicer pred javnostjo precej varovane poroke premierja Goloba in Gabrove, ki bosta usodni da dahnila čez šest dni, to soboto. Zakaj bo poroka premierja specifična, kakšne zahteve imata mladoporočenca, kako razkošna bo njuna poroka in zakaj je dogodek organiziran v takšni tajnosti?

Fotografija s pogledom iz Vile Tartini, pripeta vremenska napoved, ki kaže sončnih 28 stopinj Celzija in pripis "Vreme bo." To v svoji včerajšnji objavi napoveduje premier Robert Golob, bržkone ob usklajevanju zadnjih podrobnosti. Nepogrešljiv del katerega je, brez dvoma, organizatorka dogodka - ki mu mnogi pravijo - poroka leta. S Satin se dobimo v nekoliko vetrovni Ljubljani. A bo v soboto veter? Upam, da ne, odgovori.

A to je bržkone ena redkih zadev, na katero načrtovalci porok pač nimajo vpliva. Kaj pa vse ostalo? Ob finišu priprav na poroko, ki je zavita v tančico skrivnosti, se Satin spominja, kako je do sodelovanja sploh prišlo: "S Tino se res poznava šest let oziroma sva se spoznali pri enem skupnem projektu. Zelo sem bila presenečena, da sta pomislila name ob taki priložnosti."

Robert Golob in Tina Gaber na proslavi pred dnevom državnosti
Robert Golob in Tina Gaber na proslavi pred dnevom državnosti FOTO: Damjan Žibert

 Četudi je sama, ko je prejela njun klic, najprej pomislila: "Najprej sem mislila, da je šala. Ampak smo kmalu ugotovili, da ni in da je res in sem bila pozitivno presenečena. Takoj smo se v bistvu ujeli z obema, ker sta zelo odprta, odzivna, zelo preprosta ženin in nevesta."

Ali to pomeni, da poroka ne bo razkošna, kot ugibajo nekateri, in pompozna, kot bi - glede na funkcijo predsednika vlade - vsaj na prvi pogled marsikdo sklepal? "Jaz bi rekla, da sta odprta, da vesta, kaj hočeta, ampak da sta pripravljena poslušati."

Preberi še Poroka leta: Kje bo, kdo bo vabljen, koliko staneta najem vile in pogostitev?

In kdo je poslušal in kdo predlagal, ko govorimo o lokaciji? "Smo jo skupaj izbrali, izhajali smo pa tudi iz tega, da je gospod predsednik iz Primorske. Primorska pa je zelo čarobna."

Vila Tartini pa vse bolj priljubljena, dodaja Satin, ki ima za seboj štiri sezone poročnih obredov: "Vila Tartini je ena izmed najbolj zaželenih lokacij, v zadnjih letih pridobiva na prepoznavnosti. Čisto kot zanimivost, jaz imam septembra tukaj na tej lokaciji kar tri poroke."

A četudi je vsaka poroka posebna, pa ni vsaka tako specifična, priznava Satin, kot poroka premierja.Iz vidika organizacije poroka ni bila drugačna, saj so vseeno morali izbrati različne ponudnike. Medtem ko je posebna oziroma specifična v tem elementu varovanja in pa logistike, ker pa še vseeno gre za poroko predsednika vlade.

Pa bo specifična tudi, ko govorimo o stilu? Letos sta, pravi Satin, v trendu dve smeri: "Ena je, bi rekla, žive barve, oranžna, vijolična, močne, živahne barve, kontrasti, medtem ko na drugi strani še vedno ta klasika, eleganca, modern stil, veliko beline in pastelnih barv."  V katero smer bo šla premierjeva? O tem ne smem govoriti, pravi Satin. Koliko pa bosta javnosti povedala in pokazala premier in Gabrova na dan poroke, še vedno ni jasno. 

