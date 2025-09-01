Načrtovalka poroke leta: 'Sta zelo preprosta ženin in nevesta'

"Sta zelo preprosta ženin in nevesta." Tako o predsedniku vlade Robertu Golobu in Tini Gaber pravi zadnje tedne bržkone njuna glavna pomočnica, načrtovalka njune poroke Satin Papež. Za našo televizijo je razkrila nekaj podrobnosti sicer pred javnostjo precej varovane poroke premierja Goloba in Gabrove, ki bosta usodni da dahnila čez šest dni, to soboto. Zakaj bo poroka premierja specifična, kakšne zahteve imata mladoporočenca, kako razkošna bo njuna poroka in zakaj je dogodek organiziran v takšni tajnosti?

Fotografija s pogledom iz Vile Tartini, pripeta vremenska napoved, ki kaže sončnih 28 stopinj Celzija in pripis "Vreme bo." To v svoji včerajšnji objavi napoveduje premier Robert Golob, bržkone ob usklajevanju zadnjih podrobnosti. Nepogrešljiv del katerega je, brez dvoma, organizatorka dogodka - ki mu mnogi pravijo - poroka leta. S Satin se dobimo v nekoliko vetrovni Ljubljani. A bo v soboto veter? Upam, da ne, odgovori. A to je bržkone ena redkih zadev, na katero načrtovalci porok pač nimajo vpliva. Kaj pa vse ostalo? Ob finišu priprav na poroko, ki je zavita v tančico skrivnosti, se Satin spominja, kako je do sodelovanja sploh prišlo: "S Tino se res poznava šest let oziroma sva se spoznali pri enem skupnem projektu. Zelo sem bila presenečena, da sta pomislila name ob taki priložnosti."

Robert Golob in Tina Gaber na proslavi pred dnevom državnosti FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Četudi je sama, ko je prejela njun klic, najprej pomislila: "Najprej sem mislila, da je šala. Ampak smo kmalu ugotovili, da ni in da je res in sem bila pozitivno presenečena. Takoj smo se v bistvu ujeli z obema, ker sta zelo odprta, odzivna, zelo preprosta ženin in nevesta." Ali to pomeni, da poroka ne bo razkošna, kot ugibajo nekateri, in pompozna, kot bi - glede na funkcijo predsednika vlade - vsaj na prvi pogled marsikdo sklepal? "Jaz bi rekla, da sta odprta, da vesta, kaj hočeta, ampak da sta pripravljena poslušati."