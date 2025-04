Načrtovana gradnja hiš ob Cerkniškem jezeru razburja

Območje med Lipsenjem in Žerovnico, kjer namerava podjetje graditi naselje hiš, je že dlje časa stavbno zazidljivo, je pa za začetek gradnje in pridobitev gradbenega dovoljenja treba predhodno pridobiti mnenja različnih organov in sprejeti občinski podrobni prostorski načrt (OPPN). Prvo obravnavo tega je cerkniški občinski svet opravil na seji decembra lani, trenutno pa je v pripravi gradivo za drugo obravnavo in njegovo končno potrditev.

Projekt je v prvi fazi sprejemanja OPPN dobil pozitivna mnenja vseh organov, ki morajo podati mnenje, vključno z ministrstvo za naravne vire in prostor. To je mnenje med drugim pripravilo na podlagi strokovnega mnenja, ki ga je podal Zavod RS za varstvo narave. V njem je med drugim ocenil, da celovite presoje vplivov na okolje v tem primeru ni treba izvesti. Kot so za STA pojasnili na zavodu, so tako ocenili, ker je bilo obravnavano območje predmet celovite presoje vplivov na okolje že v postopku priprave občinskega prostorskega načrta leta 2012.

S tem pa se ne strinjajo v civilni iniciativi, kjer so prepričani, da bi presojo morali izvesti. Občini očitajo, da želi gradnjo omogočiti brez strokovnih podlag in javne razprave. Prepričani so, da gre za poplavno območje, na katerem se ne bi smelo graditi.

V Elgo-Novi slednjemu oporekajo. Zemljišče uradno nima režima poplavne ogroženosti, pravijo.