Načrtovani kamp na sotočju Save Bohinjke in Save Dolinke brez gradbenega dovoljenja

O pritožbi družbe RcR projekt, ki je pooblaščenec investitorja, bo odločalo ministrstvo za okolje in prostor. Kot je prepričan prokurist podjetja Andrej Golčman , je bil na upravni enoti postopek zaključen brez možnosti dopolnitve z dodatnimi mnenji, ki so potrebna zaradi naknadnih zahtev. Odprti vprašanji pred izdajo gradbenega dovoljenja sta ostali dopolnitev mnenja Zavoda RS za varstvo narave glede gnezdenja velikega žagarja in vprašanje pristojnosti Zavoda za ribištvo Slovenije glede potrebnega vodnega dovoljenja.

Krajani Lancovega se zavzemajo, da bi območje sotočja zaščitili kot krajinski park

Takšnemu projektu in pozidavi na območju sotočja obeh Sav od lanskega leta, ko so izvedeli za načrte, odločno nasprotujejo krajani Lancovega, ki so se povezali v civilno iniciativo, podprle pa so jih tudi okoljevarstvene organizacije. Zavzemajo se za to, da bi območje sotočja zaščitili kot krajinski park in ohranili dostop javnosti do te naravne znamenitosti.

Prepričani so, da sotočje sodi med ekološko pomembna območja z izjemno pestrostjo vodnih in obvodnih habitatnih tipov življenjski prostor številnih redkih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrst. Rekreacijsko turistični center pa bi povzročal hrup in vznemirjal ljudi in živali, onesnaževal območje, reko Savo in podtalne vode, pomenil pa bi tudi krčenje življenjskega prostora nekaterim vrstam živali ter predstavljal prometni pritisk na okolico in infrastrukturo, menijo.

Golčman na drugi strani pojasnjuje, da je bilo to območje zadnjih 150 let urbanizirano, na njem sta prvotno delovala žaga in mlin, pozneje pa celo betonarna. Zasnova rekreacijsko turističnega centra je stekla leta 2007, pri čemer, kot je zagotovil Golčman, v zaščiten priobalni pas, ki je tudi poplavno območje, ne posegajo. Projekt pa je usklajen tudi z občinskimi prostorskimi akti, v katerih je to območje opredeljeno kot območje za turizem.