Načrtujete nakup, gradnjo ali prenovo doma – vi veste kaj, v SKB banki vedo kako

Vendar ni nujno, da to drži – v SKB banki vam ponujajo stanovanjski kredit s top fiksno obrestno mero do 25 let , s katerim boste lahko želje in ideje spremenili v dom. Posebnost njihovega stanovanjskega kredita je, da ga pod enakimi pogoji in obrestno mero lahko dobijo stranke vseh bank. Tudi če niste njihova stranka, boste lahko izkoristili top obrestne mere – brez pribitkov, ki jih pozna večina drugih bank.

Skupaj z vami bo poiskal najugodnejšo kreditno možnost ter vam pripravil informativni izračun in odplačilni načrt. Pomagal vam bo razumeti in vas vodil skozi celoten postopek financiranja, gradnje ali adaptacije nepremičnine. Vse boste lahko urejali takrat, ko bo časovno ustrezalo vam. Rezervirajte sestanek na kreditni.specialisti@skb.si .

Izkoristite tudi prednosti sklepanja super ugodnega SKB stanovanjskega kredita s kreditnim specialistom na terenu ter se izognite časovni zanki in nejasnim postopkom. Dejstvo je, da vam zaradi številnih obveznosti obisk bančne poslovalnice lahko predstavlja časovni izziv, pred vami pa je tako pomembna odločitev o najemu stanovanjskega kredita. Kreditni specialist bo prišel do vas – na delovno mesto ali izbrano lokacijo, lahko pa ste z njim povezani tudi prek telefonske ali video konference.

Pri izračunu kreditne sposobnosti in višine kredita v SKB banki upoštevajo skoraj vse vaše prilive na osebni račun , ne le neto plače in pokojnine, ampak tudi prevoze, malico, regres, božičnico ... razen socialnih prejemkov (npr. otroški dodatek ...).

Ko se odločite za SKB stanovanjski kredit, ga dopolnite še z zavarovanjem Varen dom ter zavarujte nepremičnino in premičnine v njej in s tem prihodnost vas in najbližjih.

Da boste resnično pripravljeni na vse možne situacije ter boste lahko mirno uživali v novem domu, vam v SKB banki v sodelovanju z Groupama Zavarovalnico ponujajo Zavarovanje Varen dom.

Groupama Zavarovalnica je del francoske skupine Groupama, ki skrbi za 12 milijonov zavarovancev v 10 državah v Evropi, Aziji in Afriki. V Sloveniji Groupama Zavarovalnica deluje od leta 2022, kot del ene najstarejših in največjih evropskih zavarovalniških skupin z več kot 120 letno tradicijo.

Dom niso samo zidovi okoli nas, ampak je naš prostor varnosti, tam so naši spomini, najlepši trenutki ...

Največja zmota, kateri se je dobro izogniti, je prav podcenjevanje nevarnosti, ki se lahko pripetijo. Smisel zavarovanja doma je v tem, da vam zagotavlja varnost v okoliščinah, ki so popolnoma nepričakovane. Ko pride neurje ali zagori, je prepozno.

Zavarovanje Varen dom poskrbi za varnost vaše hiše, stanovanja in stanovanjske opreme. To je najboljša odločitev, da obdržite vrednost premoženja ter ga zaščitite pred nepredvidljivimi in nenadnimi okoliščinami, kot so požar, naravne nesreče, izliv vode, lom stekla in druge nevarnosti.

Izbirate lahko med različnimi zavarovalnimi paketi, katerim lahko dodajate kritja za dodatne nevarnosti kot so potres, zemeljski plaz, zasebna odgovornost in asistenca na domu.