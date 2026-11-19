Da bi bile priprave nekoliko lažje, smo po Sloveniji poiskali osem ponudnikov, ki lahko pomagajo pri različnih delih organizacije praznovanja . Nekateri poskrbijo za prostor in pogostitev, drugi za sladice, cvetje ali glasbeno spremljavo, ki posebni priložnosti doda osebno noto.

Najprej izberite prostor, kjer se bo družba dobro počutila

Prvo vprašanje je običajno, kje bomo praznovali. Za manjšo družinsko obletnico lahko zadostuje prijetna zasebna soba, za večje praznovanje pa potrebujemo prostor, v katerem se bodo gostje lahko udobno družili in uživali ob dobri hrani.

V Velenju lahko takšno praznovanje pripravite v gostilni Pri Brigiti, kjer imajo na voljo prostore za zaključene družbe različnih velikosti. Manjša soba sprejme približno 20 gostov, večja do 60, po dogovoru pa lahko gostijo tudi družbe do 100 oseb. Ob lepem vremenu sta za druženje na voljo še letni vrt in prostor pod kozolcem. Ker imajo lastno kuhinjo, lahko pri njih uredite tudi pogostitev z domačimi jedmi, mesnimi in ribjimi specialitetami ter sladicami.

Če si želite nekoliko bolj mestnega vzdušja, je zanimiva možnost Gostilna Oštirka v središču Celja. V prenovljenem ambientu ob starem mestnem obzidju omogočajo praznovanja za zaključene družbe do 80 oseb. Njihovo kuhinjo vodi chef Miran Ojsteršek, ki tradicionalne slovenske jedi povezuje s sodobnejšimi kulinaričnimi pristopi. Za rojstni dan, jubilej ali poslovno večerjo se lahko dogovorite za prilagojen meni, pri katerem upoštevajo tudi prehranske želje gostov.

Kaj pa, če praznovanje organizirate na svoji lokaciji?

Praznovanje v gostilni je priročno, saj sta prostor in pogostitev običajno urejena na enem mestu. Če pa želite goste povabiti domov, na vrt ali v najeto dvorano, je lahko odlična rešitev catering. Tako se lahko posvetite druženju, pripravo hrane pa prepustite ponudniku.

Za nekoliko bolj sproščena praznovanja so priljubljeni manjši prigrizki, ki jih gostje lahko uživajo kar med pogovorom. NELA, Neža Stankovič s.p., s Ptuja pripravlja finger food pogostitve za rojstne dneve, poroke, baby shower praznovanja in druge dogodke. Izbirate lahko med mini tortiljami, tacosi, sendviči, bogatimi narezki in sladkimi prigrizki, kot so cake popsi. Kombinacijo hrane in način postrežbe prilagodijo vrsti dogodka ter številu gostov.

Za praznovanja, pri katerih si želite nekoliko drugačne kulinarične ponudbe, lahko preverite še Dvor Tacen iz Ljubljane. Njihov catering za zasebna praznovanja in poslovne dogodke vključuje sveže pripravljene prigrizke, tople jedi, sladice in brunch pogostitve. Ponudbo prilagodijo značaju dogodka, zato lahko poskrbijo tako za jutranje poslovno srečanje kot za bolj večerno rojstnodnevno druženje na izbrani lokaciji.

Pri večjih praznovanjih na prostem pa poleg hrane hitro pridejo na vrsto še druga organizacijska vprašanja. Kaj če bo deževalo? Kje bodo sedeli gostje in kako poskrbeti, da bodo vsi dobro slišali glasbo ali slavnostni govor?

V takšnih primerih je zanimiva ponudba podjetja B&B vse za zabavo, Boris Ciglar s.p. iz Gorenjskega Vrha pri Zavrču. Ukvarjajo se s cateringom in strežbo na dogodkih, po dogovoru pa poskrbijo še za postavitev prireditvenih šotorov in ozvočenja. Takšna kombinacija pride še posebej prav pri porokah, večjih rojstnodnevnih zabavah in drugih prireditvah, kjer je treba uskladiti pogostitev in pripravo prizorišča.

Torta, cvetje in glasba za pravo praznično vzdušje

Ko sta prostor in pogostitev rezervirana, lahko pozornost namenite še drugim podrobnostim, zaradi katerih bo praznovanje bolj osebno. Pri rojstnih dnevih in obletnicah je ena izmed takšnih zagotovo torta, ki jo gostje pogosto pričakujejo skoraj tako, če ne še bolj, nestrpno kot slavljenec.

V ljubljanskem Trnovem že od leta 1987 deluje Slaščičarna in kavarna Viki, znana po domačih slaščicah, kot so značilni Viki kolači, sadne pite, praline in drobno pecivo. Za posebne priložnosti pripravljajo tudi torte po naročilu, pri katerih lahko izberete velikost, okus, obliko in dekoracijo. Poleg klasičnih rojstnodnevnih tort izdelujejo še poročne, otroške in sladoledne torte.

Praznično mizo lahko polepša tudi cvetje, šopek pa je lahko tudi prijetno presenečenje za slavljenca ali gostiteljico. V Ljubljani ima dolgoletno tradicijo Cvetje Eli, kjer pripravljajo različne cvetlične šopke in aranžmaje. Omogočajo tudi naročilo in dostavo cvetja po Ljubljani in bližnji okolici, zato lahko s cvetjem nekoga razveselite tudi takrat, ko darila ne morete izročiti osebno. Posebnost njihove ponudbe je še šopkomat v Mostah, kjer lahko svež šopek kupite zunaj običajnega odpiralnega časa cvetličarne.

Za zares slovesen trenutek pa lahko poskrbi glasba v živo. Marija Erjavec, ki prihaja iz Laškega in deluje pod imenom Zapojem si, je šolana pevka s sopranskim glasom. Ponuja glasbene nastope na porokah in drugih posebnih dogodkih po Sloveniji, njen repertoar pa obsega klasične skladbe, operne arije, ljudske in druge pesmi. Izbor glasbe prilagodi priložnosti, zato lahko z nastopom obogati poročni obred, pomembno obletnico ali kulturno prireditev.