Nad državo so se razbesnele močne nevihte z nalivi, sunki vetra in točo

S prehodom hladne fronte se je končal tretji vročinski val letos. Nad vso državo so se razbesnela neurja, ponekod je klestila tudi toča. Gasilci so posredovali v več občinah, kjer so predvsem črpali meteorno vodo in odstranjevali podrta drevesa.

Po vročem tednu so včeraj s prihodom hladne fronte po vsej državi nastale nevihte, ki so zaradi velike pregretosti ozračja in vetrovnega striženja ponekod prerasle v neurja. Ponekod je klestila tudi toča. Uprava RS za zaščito in reševanje je zabeležila 33 dogodkov zaradi neurij, posredovalo je 20 gasilskih enot. Gasilci so posredovali v občinah Grosuplje, Koper, Piran, Izola, Ankaran, Ptuj, Tolmin, Brežice, Gornja Radgona, Lenart, Krško, Cerkno, Ljubljana in Rače-Fram.

Gasilci so predvsem črpali meteorno vodo, zaščitili objekte z protipoplavnimi vrečami, odstranjevali podrta drevesa, nudili pomoč občanom zaradi prekinitve z električno energijo, trikrat pa so posredovali zaradi udara strele. V občini Ptuj je močan veter odkril streho objekta. Gasilci PGD Grajena so odkrito streho pokrili.

Po poročanju avstrijskih 'lovcev na nevihte' je več močnih neviht z debelo točo naprej nastalo okoli 16.ure na avstrijskem Štajerskem, in sicer južno od Gradca, kjer je ponekod padala kar sedemcentimetrska toča.

Vpliv tega nevihtnega sistema je kasneje povzročil nastanek nove, močnejše nevihte, ki se je malo pred 18. uro razbesnela na Goričkem. Drobna, a gosta toča je ponekod povsem pobelila pokrajino. Le nekoliko kasneje je nad Pomurjem nastalo še več močnih nevihtnih celic, najmočnejša je malo po 19. uri zajela Ljutomer z okolico.

Toča pri Ljutomerju. FOTO: David Vunderl

Še pred tem se je obsežen nevihtni sistem, ki so ga spremljali močni nalivi, sunki vetra in lokalno tudi drobna toča, izoblikoval nad zahodno Slovenijo, se nad istim območjem zadrževal kakšno uro, ob stiku z dinarsko pregrado pa je oslabel. Drobna toča je klestila tudi ponekod v Zasavju.

V večjem delu države že dežuje. FOTO: Arso